French English

10/10/2022

LACROIX lance son Club des Actionnaires



Le Club des Actionnaires de LACROIX, ouvert à tous les détenteurs d’une action et plus, a pour but de renforcer la proximité avec les actionnaires de l’Entreprise. Sa vocation est de permettre à ses actionnaires de mieux connaître l’activité et la stratégie de l’Entreprise en participant notamment à des réunions de présentation exclusives en présence des dirigeants.

Le Club des Actionnaires de LACROIX vous permet en particulier de :

• Recevoir l’information financière de LACROIX en temps réel : communiqués de presse, lettres aux actionnaires, rapports annuels et semestriels, etc…

• Recevoir par email l’ensemble de la documentation relative aux assemblées générales

• Avoir un contact privilégié avec les dirigeants de la société, à l’occasion de réunions d’informations régulières, destinées à vous informer sur l’actualité de la société, ses résultats et l’exécution de sa feuille de route stratégique.

« Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre Club des Actionnaires qui va nous permettre de renforcer les liens avec l’ensemble des actionnaires qui ont soutenu le Groupe aux différentes étapes clés de son développement, et notamment avec le lancement et le financement du plan stratégique LEADERSHIP 2025. En organisant des moments d’échange de proximité tels que le Club le permet, nous associons étroitement nos actionnaires à nos auccès stratégiques et par ce biais, nous sommes convaincus que nous pouvons créer et renforcer une véritable relation de confiance, créatrice de valeur sur le long terme », déclare Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX.

Comment devenir membre du Club des Actionnaires de LACROIX

L’adhésion au Club des actionnaires est gratuite. Il suffit de posséder une action LACROIX au porteur ou au nominatif. Les actionnaires remplissant les conditions d’adhésion1 et souhaitant adhérer au Club, doivent compléter le formulaire d’adhésion et envoyer leur attestation de détentions d’actions LACROIX, datant de moins d’un mois, sur le site https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/, Club des Actionnaires. Pour toute question, vous pouvez contacter le Club par email à clubactionnaires@lacroix.group

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 : 7 novembre 2022

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

1 Les conditions d’adhésion sont disponibles sur le site internet de LACROIX, espace investisseurs, club des actionnaires

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 40 92 58 56







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 06 43 07 96 55

Pièce jointe