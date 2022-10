EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.09.2022

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli 30.09.2022 seisuga 20,3183 eurot, suurenedes septembri jooksul 0,8%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.09.2022 seisuga 21,61 eurot, suurenedes septembris 0,7%.

Septembris teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 133 tuhat eurot, mis jäi samasse suurusjärku kui kuu varem. Fondi konsolideeritud septembrikuu EBITDA oli 1 020 tuhat eurot, mis on peamiselt seoses madalamate turustuskuludega 17 tuhat eurot rohkem kui augustis.

2022. aasta üheksa kuu jooksul on fond teeninud kokku 10 000 tuhat eurot üüritulu (13% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil) ning 8 821 tuhat eurot EBITDA-d (samuti 13% rohkem kui eelmisel aastal), s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta 9 kuu jooksul, suurenes sellel aastal võrreldes eelmise aastaga 8% võrra.

Fond on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 4,623 miljonit eurot, s.o 22% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Arvestuslik potentsiaalne brutodividend, tuginedes fondi dividendipoliitikale, on 2022. aasta 9 kuu põhjal 72,91 senti aktsia kohta (2021 9 kuud: 57,24 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 30.09.2022 seisuga 103,066 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot).

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

