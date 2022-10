LHV UK kavatseb osta Bank Northi äritegevuse

English Estonian

AS-i LHV Group tütarettevõte LHV UK Limited tegi pakkumise Ühendkuningriigi krediidiasutuse Bank North Limited väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) laenutegevuse ostmiseks. Sellega siseneb hetkel veel ÜK pangalitsentsi taotlev LHV UK Limited Ühendkuningriigi VKE laenuturule.

LHV Groupil on hetkel Bank Northis finantsinvesteeringuna 9,3% suurune osalus. Bank North sai Ühendkuningriigi finantsjärelevalvelt pangalitsentsi piirangutega, mille järel sisenes ettevõte 2021. aasta III kvartalis nn mobiliseerimisfaasi. See faas kestab tavapäraselt 12 kuud, mille jooksul on uutel pankadel võimalik lõpule viia organisatsiooni rajamine ja panga täielik kapitaliseerimine. Hoolimata arvestatava mahuga laenunõudlusest, ei võimaldanud viimasel ajal vähem aktiivseks muutunud kapitaliturud Bank Northil nõutud aja jooksul kaasata piisavas mahus kapitali, mistõttu tegi ettevõte 30. septembril 2022 otsuse algatada ettevõtte likvideerimisprotsess. LHV Groupi jaoks tähendab Bank Northi tegevuse lõpetamine senise finantsinvesteeringu täiendavat 2,2 miljoni euro suurust allahindlust septembris.

Bank North koos likvideerimisnõustajatega viisid läbi konkursi ettevõtte äritegevuse või laenuportfelli müümiseks, milles tegi parima pakkumise LHV UK.

Äritegevuse ostutehing hõlmaks laenuportfelli mahus ligikaudu 17,9 miljonit naela, 20 töötajat, kliendisuhete ja laenuportfelli juhtimiseks mõeldud infotehnoloogia süsteemi ning koostöösuhteid laenumaakleritega. Töötajate hulka kuuluvad müügi- ja klienditeeninduse meeskond, krediidianalüüsi, hindajate ning IT-meeskond. Tehingu hinnaks on 110% laenuportfelli väärtusest tehingu hetkel. Kavandatud on tehingu lõpuleviimine oktoobri jooksul. LHV UK plaanib tehingut finantseerida olemasolevatest omavahenditest ja ei vaja tehingu läbiviimiseks lisakapitali. Soetatav laenuportfell hakkab LHV UK-le intressitulu teenima kohe pärast üleminekut. Täpsem pikaajaline mõju kajastub LHV Groupi 2023. aasta veebruaris avaldatavas finantsplaanis.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar: "Ettevõtete finantseerimine on olnud LHV Groupi põhitegevus alates LHV Panga loomisest. Bank Northi senine tegevus tõestas, et ettevõtete laenude nõudlus Ühendkuningriigis on tugev ning lihtsa ja kiire otsustusprotsessiga on võimalik kasvatada laenuäri ka uuel turule tulijal. Bank Northi tugevusteks on olnud konkurentidest kiirem laenuprotsess, kohalik fookus ja suurepärane suhe laenumaakleritega. Ettevõtete laenuäri ühtib LHV UK strateegia ja äriplaaniga, mis näeb ette senise tegevuse laiendamise järgmisena ettevõtete laenuturule, võimaldades seniseid plaane oluliselt kiirendada. LHV UK plaanib jätkata müügiga läbi olemasolevate maaklerite, samuti plaanib LHV UK jätkata füüsilise kliendikontoriga Manchesteris. Ühendkuningriigis ei ole LHV suuruse panga jaoks küsimus mitte laenunõudluses, vaid nõudluse rahuldamiseks piisava kapitali olemasolus."

LHV UK plaanid Ühendkuningriigis tuginevad kolmele valdkonnale, milleks on pangateenused finantsvahendajatele, laenud ettevõtetele ja teenused e-kaupmeestele. Hetkel on LHV UK keskendunud pangalitsentsi saamisele. Ettevõtete laenude väljastamiseks peab LHV UK registreerima ennast ka Annex 1 finantsinstitutsioonina.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 820 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti seisuga 359 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 132 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 149 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: +372 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee







Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: +372 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee