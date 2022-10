Autre déclaration concernant RPS Group plc

English French

MONTRÉAL, 11 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faire suite à son communiqué du 26 septembre 2022, Groupe WSP Global Inc. (« WSP » ou la « Société ») annonce aujourd’hui qu’elle ne révisera pas son offre visant le capital-actions de RPS Group plc (« RPS ») annoncée le 8 août 2022 (l’« acquisition de RPS »).



WSP continue de valoriser une approche disciplinée en matière d’acquisitions afin de maximiser la valeur pour les actionnaires. Grâce à son bilan solide, WSP reste confiante dans sa capacité continue à saisir des occasions futures et à réaliser ses ambitions stratégiques.

En raison de ce qui précède, WSP s’attend actuellement à ce que l’acquisition de RPS et son financement connexe viennent à échéance conformément à leurs modalités le 18 octobre 2022. WSP retire donc les déclarations qu’elle a faites concernant l’acquisition de RPS ou présumant la réalisation de l’acquisition de RPS (y compris en ce qui concerne le résultat net ajusté relutif pour 2024, les produits des activités ordinaires nets pro forma et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma).

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer nos villes et notre environnement à l’avenir. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des mines et des ressources. Nos 65 000 professionnels de confiance sont animés par une même volonté d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. La science et la durabilité guident l’ensemble de notre travail. Les produits des activités ordinaires de WSP tirés de sources propres ont représenté environ la moitié de son chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars canadiens en 2021. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez www.wsp.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l’information ou des déclarations qui constituent ou pourraient constituer des « déclarations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Dans le présent communiqué, les termes « pouvoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention », « cibler », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel ou à la forme négative, lorsqu’ils se rapportent à la Société, sont censés indiquer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent notamment l’information et les déclarations portant sur la capacité de WSP à saisir des occasions (y compris des acquisitions visant à maximiser la valeur actionnariale) et à réaliser ses ambitions stratégiques, ainsi que des déclarations portant sur la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement, les perspectives et les occasions futurs de la Société. Même si la Société estime que les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes et des hypothèses raisonnables, il ne faut pas s’y fier indûment puisque rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. Ces déclarations sont exposées à des risques et incertitudes et sont fondées sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont notamment liés à ce qui suit : la concentration de l’attention et du temps de la direction sur l’acquisition de RPS et d’autres perturbations découlant de l’acquisition de RPS; la capacité de la direction à mettre en œuvre les principales priorités stratégiques de WSP; la non-réalisation des avantages prévus de l’acquisition de RPS; ainsi que les autres facteurs discutés ou mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion de WSP pour le semestre clos le 2 juillet 2022 (ensemble, les « rapports de gestion »), accessibles sous le profil de WSP sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com . La liste qui précède n’est pas exhaustive et d’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur le rendement ou les résultats de WSP. Les déclarations prospectives de la Société sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses qu’elle juge raisonnables à la date du présent communiqué, notamment les facteurs présentés ou mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque » des rapports de gestion de WSP, qui sont disponibles sous le profil de WSP sur SEDAR à www.sedar.com. Si l’une de ces hypothèses s’avère inexacte, les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives de WSP sont présentées entièrement sous réserve de la présente mise en garde. Des renseignements supplémentaires sur la présente mise en garde relative aux déclarations prospectives ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont inclus dans les rapports de gestion, affichés sur SEDAR au www.sedar.com . Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont faites en date des présentes et, sauf lorsque la législation en valeurs mobilières l’y oblige, WSP ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faites pour son compte, à l’occasion, à la lumière d’une nouvelle information, d’événements futurs ou pour quelque autre raison. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde.

Les déclarations faites antérieurement par WSP au sujet de l’acquisition de RPS (y compris en ce qui concerne l’attrait de l’acquisition de RPS d’un point de vue financier et la relution prévue de divers paramètres financiers; les attentes concernant les économies de coûts et les synergies prévues et certains ratios financiers attendus; la force, la complémentarité et la compatibilité de l’entreprise de RPS avec l’entreprise et les équipes existantes de WSP; les autres avantages anticipés de l’acquisition de RPS et son incidence sur la réalisation par la Société de son plan d’action stratégique mondial 2022-2024 et sa vision à long terme) reflétaient l’information dont WSP disposait, ainsi que les hypothèses jugées raisonnables, dans chaque cas au moment où les déclarations ont été faites. Toutefois, étant donné que la Société s’attend maintenant à ce que l’acquisition vienne à échéance conformément à ses modalités, WSP retire ces déclarations.

Ne pas distribuer à des agences de transmission américaines ni diffuser aux États-Unis

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438 843-7317