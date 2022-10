Rush Factory Oyj

11.10.2022 klo 9.00

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj - Liiketoimintakatsaus 1.7.-30.9.2022

Rush Factory Oyj:n kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 1,273 miljoonaa euroa ja kolmen ensimmäisen kvartaalin 2,900 miljoonaa euroa.

Liikevaihto jäi selvästi tavoitellusta. Suuret tapahtumat ajoitettiin keväälle, mutta asiakkaat eivät vielä silloin olleet kaikilla markkinoilla valmiita osallistumaan tapahtumiin. Tapahtumakalenterissa suuret kaupungit pyritään laittamaan huhti-toukokuulle sen ollessa parasta aikaa tapahtumille. Syksyllä odotettiin kauden 2022 olevan jo lähellä normaalia, mutta omikron-variantti muutti tilanteen. Lipunmyynti Color Obstacle Rush -tapahtumiin kesän ja syksyn aikana on vähitellen normalisoitunut.







Sodan, inflaation ja pandemian tuomien uhkien alla uuden Utopia Nation Festival -konseptin varsinainen myynnin aloitus odottaa vielä lopullista ajankohtaa. Maakohtaisia eroja on edelleen havaittavissa myynnissä. Color Obstacle Rush -konseptin syksyn ensimmäiset myyntikampanjat päättyvät tällä viikolla, ja ne antavat tarvittavaa vertailudataa kuluttajan käyttäytymisen arviointiin. Britannia ja Ranska näyttävät myyvän pandemiaa edeltävällä tasolla.





Toimitusjohtaja Mika Metsämäki:

“Kausi 2022 Color Obstacle Rush -konseptin osalta oli haastava. Alkuvuoden tärkeimmät myyntikuukaudet tuovat suurimman osan koko vuoden myynnistä ja tänä vuonna omikron-variantin uutisointi osui juuri tuohon aikaan. Koskaan aiemmin yksittäisen tapahtuman heinäkuun myynti ei ole ylittänyt alkuvuoden kuukausittaista myyntiä, mutta tänä vuonna Saksassa tämäkin tapahtui. Kaikkiin maihin omikron-variantti ei onneksi vaikuttanut samalla tavalla, ja esimerkiksi Pariisin tapahtuma maaliskuussa oli pandemiaa edeltävällä tasolla. Lisäksi esimerkiksi polttoaine- ja lentokulut olivat tänä vuonna merkittävästi aiempaa korkeammalla tasolla. Murehtiminen tai tuleen makaamaan jääminen ei kuitenkaan auta vaan on katsottava eteenpäin, sillä ensi vuoden lipunmyynti on jo käynnissä. Ensi vuodelle kalenterissa on tällä hetkellä 30 COR-tapahtumaa, mikä on hieman tätä vuotta vähemmän. COR:n osalta tarkoituksena on keskittyä ns. varmoihin kaupunkeihin. Lisäksi COR-konsepti on kokenut asiakaspalautteen pohjalta muutoksia. Tapahtumakokemusta on muutettu ensi kaudelle sellaiseksi, että asiakkaat viipyvät tapahtumassa pidempään ja tarjolla on virikkeitä ja virvokkeita, joilla saadaan nostettua yksittäisen asiakkaan käyttämää rahamäärää tapahtumassa.

Nyt kun COR-kausi on takana, keskitymme ensin CORin ensi vuoden lipunmyynnin ensimmäisiin markkinointikampanjoihin ja sen jälkeen teemme päätöksiä uuden UNF-konseptin kampanjoista. Viime vuodet ovat opettaneet varovaisuutta ja varautumista pahimpaan. COR-kampanjoista meillä on monen vuoden data olemassa, ja tämän syksyn kampanjoiden suhteuttaminen tuohon dataan antaa erittäin hyvän kuvan asiakkaan ostokäyttäytymisestä juuri tällä hetkellä.

Viime vuodet ovat todella haastaneet ketterän yrityksemme voimavaroja. Olemme joutuneet myymään epäedulliseen aikaan ja kalliilla markkinoinnilla ja suuret tapahtumat on jouduttu järjestämään ennen myynnin piristymistä. Näin ollen yhtiön ketteryys, innovatiivisuus tai muutenkaan liiketoimintamallimme parhaat puolet eivät ole saaneet loistaa pitkään aikaan. Kun tehtyjä päätöksiä on tarkasteltu jälkikäteen, emme niitä olisi toisin tehneet vieläkään, viime vuosina kierrepalloja on satanut vain niin moneen kertaan ja eri suunnista. Nyt kuitenkin katse on tulevassa, ja tässä muuttuvassa toimintaympäristössä strategian ja toimenpiteiden mukauttaminen jatkuviin muutoksiin on entistä tärkeämmässä roolissa."





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Rush Factoryn kansainväliset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 500 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä.