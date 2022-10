Beëindiging beursnotering Boskalis per 9 november 2022

English Dutch

Papendrecht, 11 oktober 2022



Met verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en HAL Holding N.V. van 30 september 2022, kondigt Boskalis aan dat Euronext Amsterdam de beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam van de gewone aandelen in het kapitaal van Boskalis (de Aandelen) heeft goedgekeurd.

De notering van de Aandelen zal worden beëindigd per 9 november 2022. Dienovereenkomstig zal de laatste handelsdag van de Aandelen 8 november 2022 zijn waarmee de beursnotering na ruim 51 jaar komt te vervallen. Verwezen wordt naar hoofdstukken 5.9(b) (Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delisting) en 5.10(a) (Liquidity and market value; Delisting) van het biedingsbericht van 23 juni 2022.

