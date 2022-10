Finnish Swedish English

Aktia ja CGI strategiseen yhteistyöhön

Aktia Pankki Oyj ja IT-palveluyhtiö CGI Suomi Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta yhteistyöstä, jonka myötä nyt perustettava Aktian ja CGI:n yhteisyritys toimittaa Aktialle jatkossa merkittävän osan Aktian pankkiliiketoiminnan IT-järjestelmien ylläpito- ja kehityspalveluista. Yhteistyö tukee Aktian strategisia tavoitteita kehittää yhtiön pankkiliiketoimintaa ja -palveluita ja olla Suomen johtava varainhoitajapankki. Kumppanuuden myötä noin 50 Aktian IT-palveluiden asiantuntijaa siirtyy yhteisyritykseen jo ennen vuodenvaihdetta. Samassa yhteydessä merkittävä osa Aktian pankkiliiketoiminnan kapasiteetti- ja konesalipalveluista siirtyy CGI:lle.

Strategisen yhteistyön avulla Aktia arvioi saavuttavansa myös useiden miljoonien eurojen suuruiset kustannussäästöt vähintään viiden vuoden pituisen sopimuskauden aikana. Osa tästä tullaan käyttämään digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

”Strateginen kumppanuus CGI:n kanssa on osa Aktian pitkän aikavälin tuote- ja palvelukehityskokonaisuutta. Olemme jo uudistaneet peruspankkijärjestelmämme ja luomme sen päälle jatkuvasti uutta. Nyt perustettava yhteistyö vahvistaa edelleen Aktian asiakkaiden pankkipalveluita sekä nopeuttaa uusien ja kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Tehostamme ja kehitämme IT-toimintoja ja varmistamme yhdessä strategisen kumppanimme kanssa Aktian tarpeiden mukaan skaalautuvan pankkipalveluiden toimitus- ja kehityskapasiteetin. Yhteistyö parantaa myös kriittisen IT-työvoiman saannin ja näin osaltaan sen, että Aktian palvelut täyttävät myös tulevaisuudessa murroksessa olevan finanssialan sääntelyn ja riskienhallinnan edellytykset”, toteaa Aktian tietohallintojohtaja Sari Leppänen.

“Olemme kiitollisia Aktian antamasta luottamuksen osoituksesta ja kumppanuudesta. Kyseessä on CGI:lle tärkeä sopimus, jonka kokonaisarvo on noin 50 miljoonaa euroa. Vahva paikallinen toimiala- ja IT-osaamisemme sekä globaali asiantuntijaverkostomme tuovat tarvittavan skaalautuvuuden ja kyvykkyyden tukea Aktiaa heidän liiketoimintatavoitteidensa saavuttamisessa. Palveluvastuun lunastamme paikallisesti, kansainvälistä osaamistamme optimaalisesti hyödyntäen,” kuvaa CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

