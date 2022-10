S’adapter aux nouvelles formes de travail

Notre manière de collaborer a profondément évolué ces dernières années. Désormais, le digital est un élément clé de la compétitivité des entreprises. En ce sens, ces dernières doivent pouvoir communiquer aisément en s’appuyant sur des dispositifs industriels qui intègrent les nouveaux usages plébiscités par les collaborateurs. Mais comment faire pour répondre à ce besoin, quelles sont les priorités et par où commencer ?

Miser sur le canal voix

Parmi l’ensemble des moyens de communication plébiscités par les équipes, le canal voix continue d’occuper la première place. De fait, la téléphonie doit se positionner comme une priorité clé pour les entreprises. Mais qui dit téléphonie ne pense pas nécessairement à la téléphonie mobile. Ainsi, le traditionnel téléphone de bureau ou plus globalement sur site doit évoluer pour répondre à toutes les attentes exprimées.

Pour ce faire, les entreprises peuvent tirer avantage de l’évolution du réseau et de la fin du réseau cuivre au profit de nouvelles infrastructures très haut débit. Ainsi, l’usage de la téléphonie IP est désormais incontournable et permet de donner un nouveau souffle à la téléphonie de bureau. En effet, l’évolution des infrastructures et les technologies IP permettent d’accéder à de nouveaux bénéfices notamment grâce à la convergence de l’informatique et de la téléphonie. Il est alors possible de connecter le poste télécom à des applications métiers de gestion qui feront remonter de nombreuses informations lors d’un appel par exemple.

Le développement de solutions télécoms métiers

Un autre facteur est également lié à la montée en puissance de nouvelles gammes de téléphones dédiés à des utilisations très spécifiques dans des secteurs comme la logistique (matériel résistant à des températures négatives) ou encore le médical (avec des matériaux antibactériens). La téléphonie de bureau est donc au centre des échanges de tout type de collaborateurs et répond aux usages les plus spécifiques.

Tirer avantage des nombreux accessoires existants

Enfin, avec la transformation des espaces de travail dans l’entreprise (open space, etc.) et en dehors de ses murs (montée en puissance du télétravail), il est désormais utile de pouvoir s’appuyer sur des dispositifs qui offrent une qualité sonore cristalline en toutes circonstances. Dans ce contexte, utiliser des casques professionnels, pieuvres et autres dispositifs devient une nécessité. Partenaire des systèmes télécoms, ces devices sont aujourd’hui massivement utilisés.

Le poste télécom va donc continuer de monter en puissance ces prochaines années et d’occuper une place de choix dans les dispositifs de communication des entreprises. Toujours plus ouvert et connecté au Système d’Information, il est un maillon essentiel de l’évolution des nouveaux environnements de travail.

Par Noémia DOMINGUES, Channel Manager France chez Snom