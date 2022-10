English Swedish French German Italian Dutch

La société A/S Løgstrup-Steel, leader européen d’infrastructures électriques, a choisi les ordinateurs embarqués de JLT

Les terminaux embarqués durcis de JLT dépassent les performances des technologies existantes grâce à une mise en réseau plus fiable et à des interactions plus efficaces avec les utilisateurs.

Växjö, Suède, 11 octobre 2022 * * * JLT Mobile Computers, développeur de premier plan de solutions informatiques de haute fiabilité pour environnements exigeants, s'est avéré essentiel pour aider A/S Løgstrup-Steel à surmonter leurs problèmes de temps d'arrêt en entrepôt, grâce à un matériel informatique de haute technologie et a une connectivité réseau plus robuste et plus fiable dans toute l'usine.

A/S Løgstrup-Steel est l'un des principaux fabricants et fournisseurs danois d'appareillages de commutation et de tableaux modulaires basse tension de haute qualité. Løgstrup-Steel conçoit et développe des produits personnalisables pour répondre à une grande variété d’utilisation pour les data centers, la marine et l'offshore, l'énergie et la transformation de puissance, la gestion des bâtiments et les applications de fabrication et de process.

Cette diversité de fonctionnalités s'accompagne d’un catalogue très diversifié et étendu, dont chacun des éléments doit être méticuleusement géré, réapprovisionné, suivi et prélevé correctement pour chaque variante de produit. Pour répondre à ces critères, A/S Løgstrup-Steel utilise un système de gestion d'entrepôt qui interagit avec des terminaux embarqués sur leurs chariots élévateurs. Les précédents terminaux, mis en place il y a quelques années, avaient du mal à passer d'un point d'accès sans fil à un autre lorsque les chariots se déplaçaient dans l'entrepôt. Les pannes causées par les problèmes de réseau entraînaient souvent de longues procédures de réactivation ou de redémarrage, ce qui réduisait les heures de productivité de l'entrepôt.

L'entreprise devait donc trouver une solution plus fiable tout en maintenant des flux opérationnels optimaux pendant les périodes d'essai et d'installation. Elle a donc contacté le spécialiste danois de l'informatique d'entrepôt, Codeex, pour l'aider à évaluer plusieurs systèmes concurrents. Après une évaluation approfondie, l'ordinateur durci pour chariot élévateur JLT1214™ de JLT s'est avéré être la solution idéale, non seulement pour sa conception particulièrement robuste et ses interactions avec l'opérateur, mais aussi en raison de ses capacités de mise en réseau bien supérieures.

« Nous disposons d'un système de gestion et d'ordonnancement performant, capable de traiter de nombreuses commandes à la fois », explique Henrik Hansen, responsable informatique chez A/S Løgstrup-Steel. « Mais, avec nos anciens terminaux qui tombaient en panne, une grande partie des gains d'efficacité que nous obtenions grâce à ce logiciel était perdue à cause des défaillances du matériel. Les terminaux embarqués de JLT, fournis par Codeex fonctionnent sans problème, aussi bien dans leur utilisation par les salariés que dans leur connexion réseau dans l'entrepôt. De plus l'ajout d'un clavier a accéléré les actions de l'opérateur, de sorte qu'en plus d'éviter les temps d'arrêt, nous avons également optimisé notre temps de fonctionnement. »

Selon Anette Malmström, directrice commerciale EMEA chez JLT : « La connectivité est la pierre angulaire des opérations d'entrepôt actuelles. Elle permet aux opérateurs de se connecter en temps réel avec les Systèmes d’Information "centraux" de l'entreprise et de déplacer ou de prélever des articles en fonction d'une liste d'actions ou de process définis. Une mauvaise connectivité interrompt les flux continus d'entrées et de sorties de marchandises, ce qui entraîne pour le moins des agacements, une perte de productivité et, en fin de compte, des répercussions sur les résultats financiers. »

Pour avoir une totale tranquillité d'esprit, A/S Løgstrup-Steel a pu tester les terminaux JLT pendant un mois afin de s'assurer qu'ils étaient non seulement adaptés à leurs attentes fonctionnelles en tant que terminaux embarqués durcis, mais aussi qu'ils répondaient aux problèmes de communication rencontrés par le matériel en place. Le matériel testé a été monté sur un support RAM amortissant les chocs et les vibrations et était équipé d'un clavier.

Anette Malmström souligne l'importance d'"essayer avant d'acheter" en matière de solutions d'automatisation d’entrepôts. « Nous guidons nos clients à travers les étapes qu'ils doivent suivre pour garantir les meilleures performances et le meilleur retour sur investissement possible. En effet, les essais eux-mêmes sont traités comme faisant partie de l'investissement, avec pour leitmotiv qu'il faut essayer d'identifier les problèmes le plus tôt possible, avant qu'ils ne deviennent complexes et potentiellement coûteux à résoudre par la suite. »

Le WLAN et le Bluetooth du JLT1214 profitent tous deux de la technologie d'antenne PIFA (Planar Inverted-F Antenna) hautement sensible. Technologie intégrée par JLT et conçue pour une connectivité sans fil très fiable, même dans des environnements difficiles avec une couverture faible ou inégale.

Comme tous les produits JLT, l'ordinateur logistique JLT1214 est conçu dès le départ pour offrir fiabilité et fonctionnalités maximales dans des environnements exigeants. Une intégration élevée de fonctionnalités et une conception très compacte permettent une installation rapide, fiable et rentable, même dans des espaces réduits. Pour plus d'informations sur les ordinateurs embarqués de JLT, ses produits et ses solutions, consultez le site www.jltmobile.com.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède, France et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

