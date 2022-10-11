Mohawk Industries, Inc. 邀請您參加 2022 年第三季度財報電話會議

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佐治亞州卡爾霍恩, Oct. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. （NYSE: MHK）將於 2022 年 10 月 27 日（星期四）發佈 2022 年第三季度財報，我們邀請您收聽將於美國東部時間 2022 年 10 月 28 日（星期五）上午 11:00 直播的電話會議。



內容： Mohawk Industries, Inc. 2022 年第三季度財報電話會議 時間： 2022 年 10 月 28 日 上午11:00（美國東部時間） 地點： www.mohawkind.com 選擇投資者資訊 參與方式： 通過互聯網現場直播–只需登入至上面的網址或 請在 https://dpregister.com/sreg/10171853/f4b0080751 登記參加電話會議 現場電話會議： 致電1-833-630-1962（美國／加拿大） 致電1-412-317-1843（國際）

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、地墊、瓷磚、複合地板、木地板、石材地板和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品和技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造和新建工程要求。我們的品牌是業內最受認可的品牌之一，包括 American Olean﹑Daltile﹑Durkan﹑Karastan﹑IVC﹑Marazzi﹑Mohawk﹑Pergo﹑Quick-Step 以及 Unilin。過去十年間，Mohawk 已將其業務從一家美國地毯製造商發展成為世界最大的地板公司。

對於無法在指定時間收聽的使用者，電話會議將可在 2022 年 11 月 25 日之前透過致電我們重播提供：1-877-344-7529（美國）、1-855-669-9658（加拿大），或 1-412-317-0088（國際），請輸入會議號碼8886985。

聯絡人：

Mohawk Industries, Inc.

財務總監James Brunk

706-624-2239