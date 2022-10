New Holland Agriculture brilla ai premi per l’innovazione dell’EIMA

English Italian

Londra, 11 ottobre 2022



New Holland Agriculture, uno dei marchi agricoli globali di CNH Industrial, ha ricevuto uno dei Premi per l’innovazione dell’EIMA per il suo sistema di autolivellamento elettroidraulico del porta-attrezzi dei sollevatori telescopici, oltre a una menzione speciale per il mini-escavatore E15X Electric Power e per i suoi video di istruzioni sulle mietitrebbie accessibili tramite codice QR.

Questi sono solo gli ultimi riconoscimenti del settore nei riguardi delle nostre tecnologie innovative e dell'impegno per un progresso sostenibile dell'agricoltura a livello globale.

Dettagli sui prodotti premiati e sulle loro caratteristiche

Tradizionalmente, i sollevatori telescopici hanno utilizzato un sistema che comprende un cilindro di compensazione idraulica per mantenere gli attrezzi paralleli al terreno durante la manovra del braccio. Con il sistema di autolivellamento elettroidraulico del porta-attrezzi, i nostri progettisti hanno sviluppato una soluzione innovativa che elimina la necessità di utilizzare il cilindro di compensazione. Questa soluzione offre agli utenti vantaggi significativi: maggiore precisione di livellamento dell'attrezzo, possibili perdite di carico ridotte al minimo, diminuzione dei tempi/costi di manutenzione e aumento della produttività con minore sforzo per l'operatore.

Il nuovo escavatore E15X Electric Power di New Holland, progettato da Sampierana, è un veicolo elettrico a batteria a emissioni zero che utilizza olio idraulico biodegradabile. A seconda dell’applicazione, può funzionare per quattro ore consecutive con una singola carica o per un'intera giornata con utilizzo intermittente.

Un altro frutto dell’ingegno del nostro marchio è rappresentato dai video di istruzioni sulle mietitrebbie accessibili tramite codice QR, che consentono l’accesso immediato ai video tutorial direttamente dal posto di guida della mietitrebbia. Questi codici vengono visualizzati sulle schermate del monitor IntelliViewTM per supportare i nostri clienti in tempo reale.

La Fiera agricola EIMA edizione 2022 si svolgerà dal 9 al 13 novembre a Bologna.



