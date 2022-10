CHEOPS TECHNOLOGY - Résultats 2021/2022

Communiqué de presse

Le 11 octobre 2022

Un exercice 2021/2022 en ligne avec les attentes

Nouvelle croissance du chiffre d’affaires, en hausse de +8.2%

Amélioration de la rentabilité nette

Poursuite de la stratégie d’innovation permanente

Renforcement de la RSE





CHEOPS TECHNOLOGY confirme la belle dynamique de croissance affichée ces dernières années, imposant encore un peu plus le groupe comme un acteur significatif et incontournable du Cloud Computing associé à des Services Managés personnalisés.

CHEOPS TECHNOLOGY continue d’afficher une croissance significative de son chiffre d’affaires, en hausse de 8.2% par rapport à l’exercice précédent. Ces bons résultats s’inscrivent dans un contexte opérationnel plus complexe, où la pénurie des matériels est venue légèrement impacter l’activité et où la période post-Covid a vu certains postes de dépenses de la société retrouver leur niveau normatif d’avant crise sanitaire.

Les principales données chiffrées de cet exercice 2021/2022 s’établissent comme suit :

En K€

Données auditées à périmètre constant hors nouvelle filiale suisse FY 2021/2022

Clôture 30/04/22 FY 2020/2021

Clôture 30/04/21 Δ Chiffre d’Affaires 128 359 118 660 8,2 % Résultat d’Exploitation 9 043 9 293 -2,7 % Résultat Courant avant Impôts 9 389 9 169 2,4 % Résultat Net 5 876 5 738 4,3 %

Cette trajectoire de croissance se duplique désormais au niveau de DFi Service, la filiale suisse du groupe, rachetée en novembre 2020 en pleine période COVID. Si les 6 mois de gestion de l’exercice précédent avaient déjà permis d’initier le retournement, l’exercice 2021/2022 confirme la stratégie engagée et se solde également par une croissance significative. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 9,8 M€ (contre seulement 4.7 M€ sur le dernier semestre 2020/2021, soit le seul semestre sous gestion du groupe et en progression de plus de 9% par rapport aux 12 derniers mois d’activité). La rentabilité opérationnelle continue elle aussi de s’apprécier avec un résultat d’exploitation positif à 0.7 M€, confirmant ainsi la dynamique engagée dès la reprise.

Compte tenu de ces éléments et des retraitements spécifiques imposés par les normes de consolidation (**), le groupe présente pour cet exercice 2021/2022 les données consolidées suivantes :

En K€

Données auditées à périmètre constant FY 2021/2022

Clôture 30/04/22 FY 2020/2021

Clôture 30/04/21(*) Δ Chiffre d’Affaires Consolidé 137.284 123.292 11,3 % Résultat d’Exploitation Consolidé(**) 8.815 8.254 6.8 % Résultat Courant Consolidé 9.162 8.131 12.7 % Résultat Net Part consolidé 6.559 6.080 7.9 %

(*) Contribution de DFI service limitée à 6 mois sur l’exercice 2020/2021, soit du 01.11.2020 au 30.04.2021

(**)Les normes de consolidation appréhendent la participation des salariés comme un élément de rémunération, paramètre qui vient par conséquent en déduction du résultat d’exploitation consolidé

Une croissance de l’activité portée par une offre globale et innovante basée sur la complémentarité des savoir-faire des divisions et garante des enjeux de souveraineté.

Si conformément à la stratégie du groupe, le Cloud Computing continue de s’imposer comme l’axe essentiel du développement et comme le premier vecteur de sa croissance, avec encore cette année pour cette activité une hausse de plus de 11%, la forte croissance du chiffre d’affaires s’explique par la bonne tenue de l’ensemble des activités du groupe.

La complémentarité et les interconnexions des divisions du groupe (Cloud & Managed Services, Infrastructure, Réseau Sécurité & Communications Unifiées, Modernisation technologique) permettent en effet de présenter une offre complète et innovante à même de répondre aux enjeux du moment des systèmes d’information et autorisent ainsi la société à se positionner de plus en plus en interlocuteur unique de ses clients autour des sujets d’infrastructure, de Cloud et de sécurité.

Cette approche globale des problématiques clients associe l’ensemble des savoir-faire du groupe. De l’optimisation de solutions de Cloud Computing souveraines ou hybrides et interconnectées avec le Cloud Public, au design et à la mise en œuvre d’infrastructures on-premise, les offres des quatre Divisions garantissent la prise en compte des dernières évolutions technologiques tout en satisfaisant aux nécessités de réactivité, d’agilité et de sécurité des clients.

Pour mémoire, avec ses solutions de Cloud privés mutualisés (iCod®, iCod Healthcare® solution dédiée au secteur de la santé) ou avec ses solutions particulièrement optimisées à destination d’environnements plus spécifiques (tels que l’ERP SAP S/4 HANA® avec l’offre iCod in-Memory®, les environnements full Oracle® avec l’offre iCod RCO® ou l’hébergement et l’administration des applications AS 400 (IBMi) avec l’offre iCod 400®), qui lui permettent de rester fidèle à sa stratégie du « Cloud customized for you », la Division Cloud & Managed Services de CHEOPS TECHNOLOGY s’attache désormais à positionner pour ses clients « la bonne application, dans le bon Cloud au bon prix » avec l’appui du système d’administration et de supervision « multicloud » basé sur les solutions ServiceNow® et Centréon® à même de répondre aux nouveaux défis de la gestion du multi-Cloud et de l’hybridation.

La Division Infrastructure, métier historique du groupe, continue de son côté à se différencier par son expertise et des partenariats forts noués avec les constructeurs et éditeurs leaders du marché I.T. Aux côtés de ses partenaires principaux, elle a également accéléré le virage de la facturation d’infrastructures en « as a service » bénéficiant ainsi désormais de revenus récurrents au sein de cette Division avec les offres Greenlake® de HPE et APEX® de Dell en multipliant les contrats de ce type.

Enfin, en interconnexion et en appui avec ces deux activités, l’activité Réseau Sécurité & Communications Unifiées confirme son fort développement et son rôle majeur dans la croissance future de CHEOPS TECHNOLOGY et ce notamment, au regard des réponses qu’elle apporte aux nouvelles problématiques de communication et de sécurité nées de la crise sanitaire, notamment face aux menaces sans cesse croissantes de la cybercriminalité.

Une ambition et une stratégie réaffirmées autour de 4 fondamentaux : croissance, souveraineté, politique d’innovation et renforcement de la RSE

Forte de ces résultats et d’un début d’exercice 2022/2023 qui s’inscrit dans cette même dynamique (hausse de 10% de son chiffre d’affaires sur les 5 premiers mois de cet exercice), CHEOPS TECHNOLOGY reste consciente des enjeux de l’évolution permanente des besoins des clients et réaffirme pour y répondre sa volonté d’une stratégie ambitieuse en matière de politique d’innovation. Ainsi la Division Modernisation Technologique est amenée à devenir le laboratoire de l’entreprise afin d’upgrader son offre déjà globale sur des sujets aussi variés que sont les containers, la modernisation et la performance applicative, l’automatisation (infra as code).

Par ailleurs, déjà très engagée sur la notion de souveraineté avec ses 5 Datacenters exploités en France pour le marché français et 3 en Suisse pour ses offres de Cloud localisées dans le pays, CHEOPS TECHNOLOGY s’apprête par ailleurs à lancer d’ici la fin de l’année Mail in France®, une offre complète de messagerie localisée en France et totalement garante de la souveraineté et de la confidentialité totale des données sans remise en cause de l’expérience utilisateur.

Même si ces paramètres permettent d’aborder les prochaines étapes du développement avec une certaine sérénité, la société reste très attentive à l’environnement économique inflationniste tant en termes d’approvisionnement des infrastructures qu’au plan de la crise énergétique et ce de manière à anticiper les mesures préventives qui s’imposent.

Dans cette logique et ce depuis plusieurs années, CHEOPS TECHNOLOGY a mis en en place une politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale. Outre la conviction qu’il s’agit d’un moyen fort de mobiliser les talents autour des meilleurs pratiques dans un cadre prenant en compte leur bien-être en entreprise et la recherche de sens, cette politique améliore le fonctionnement global de l’entreprise, la rend plus efficiente, plus résiliente et donne du sens à nos missions. De nombreux projets sociaux, environnementaux, éthiques sont menés en interne pour apporter notre contribution aux générations futures par la préservation de notre environnement. La mise en place d’une feuille de route Climat est un point essentiel de cette stratégie : ainsi, déjà propriétaire d’un Datacenter de dernière génération, la société a par exemple investi en 2021 dans la mise en œuvre de groupes de froid de type Free Cooling atteignant ainsi un très haut niveau d’efficacité énergétique (PUE de 1,2). Par ailleurs déjà partenaire du Secours Catholique et des Restos du Cœur pour des actions en faveur des plus fragiles, de la LPO et de la SPA pour la protection du monde animal, la société entend développer encore son soutien à ces associations directement et au travers de ses équipes.

Enfin, et comme à son habitude, outre le développement organique de son périmètre, CHEOPS TECHNOLOGY continue de rester ouverte à toutes les opportunités qui pourraient se présenter en terme de croissance externe, afin d’étoffer encore un peu plus ses domaines d’expertises et renforcer ainsi sa position d’acteur majeur du secteur. A ce titre, les sociétés ayant une activité autour du Cloud public seront particulièrement étudiées.

