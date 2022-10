English Finnish

Aspo Oyj

Pörssitiedote

11.10.2022 klo 18.00

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitaan 31.8.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat. Aspo Oyj:n neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat nimenneet seuraavat jäsenet Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

Roberto Lencioni, Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy

Gustav Nyberg, Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab

Pekka Pajamo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Nimitystoimikunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund toimii toimikunnan asiantuntijana.

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouksen perustama yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.2.2023 mennessä.





Aspo Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja, +358 50 5596580

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 900 ammattilaista.