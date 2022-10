Les nouveaux partenaires Wenzel Spine et Safe group s'associent pendant le NASS, National American Spine Society, entre le 11 et le 14 octobre 2022

English French

Co-promotion des technologies Wenzel et Safe au NASS

Premiers kits livrés à Wenzel Spine pour le traitement des premiers cas

Eragny-sur-Oise, France, Austin, Texas, USA, 11 octobre 2022, 17h45 CET - Safe (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies et de services prêts à l'emploi pour les chirurgies de la colonne vertébrale, et Wenzel Spine, une société de technologie médicale spécialisée dans la fourniture de solutions chirurgicales et diagnostiques mini-invasives pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale, ayant récemment signé deux accords commerciaux, unissent leurs forces lors du congrès de la North American Spine Society (NASS) qui se tiendra à Chicago du 11 au 14 octobre 2022.

Le récent partenariat stratégique entre Wenzel Spine et le groupe Safe aboutira à la formation d'un nouveau modèle de prestation de services incluant les technologies prêtes à l'emploi de Safe (vis pédiculaires et technologies d'augmentation vertébrale mini-invasives),et les implants et solutions de diagnostic de Wenzel Spine, offrant ainsi des solutions cliniques, rentables et simples aux chirurgiens, particulièrement uniques pour les chirurgiens pratiquant des interventions sur la colonne vertébrale dans des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et des établissements ambulatoires aux États-Unis.

Safe Orthopaedics a déjà livré des stocks de SteriSpine PS et SteriSpine VA à Wenzel Spine afin de commencer les opérations après le congrès du NASS.

Smart scaling

Pendant le congrès du NASS, Wenzel Spine et Safe Group sont prêts à rencontrer et à collaborer avec des chirurgiens orthopédiques et des neurochirurgiens souhaitant adapter leurs pratiques afin de répondre à la demande croissante de procédures de traitement de la colonne vertébrale dans les centres de soins ambulatoires et en consultation externe, en mettant en œuvre une solution de « smart scaling » qui nécessite moins de ressources, mais dont la valeur est équivalente à celle d'autres solutions demandant plus de moyens. Permettre aux chirurgiens de renforcer leur pratique grâce à un modèle de prestation de services complet, centré sur le patient sera le principal impact des synergies de cette collaboration.

"Wenzel Spine a reçu son stock de produits Safe Orthopaedics en début de semaine et nous sommes prêts à commencer à travailler avec nos partenaires grâce aux solutions accrues qui sont immédiatement disponibles ", a déclaré William Wilson, cofondateur et PDG de Wenzel Spine. "Accélérer notre croissance sur le marché de la fusion en soins aigus et en ambulatoire grâce aux solutions prêtes à l'emploi de Safe Orthopaedics en combinaison avec les produits de Wenzel augmentera la valeur de nos offres de services pour nos clients et surtout pour les patients qu'ils traitent."

Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général du groupe Safe, ajoute : "Le congrès du NASS est l'événement idéal pour expliquer les avantages de notre collaboration avec Wenzel Spine. En unissant nos forces de vente et marketing, nous espérons convaincre nos clients existants d'utiliser nos portefeuilles consolidés de technologies et de services et convaincre de nouveaux chirurgiens pratiquant dans un environnement ambulatoire ou en consultation externe. Nous prévoyons d'accélérer la croissance de nos ventes à court terme et continuerons à analyser les options à moyen terme pour maximiser les synergies entre les besoins des chirurgiens auxquels Wenzel et Safe sont attentifs, et les projets de centres ambulatoires."

Better together

Wenzel Spine se concentre sur la fourniture de nouvelles solutions MIS et de diagnostic pour le traitement des troubles lombaires et cervicaux, notamment la S-LIF avec VariLift®-LX et la S-ACDF avec VariLift®-C - de véritables alternatives MIS de fusion autonome car elles ne nécessitent aucune fixation supplémentaire telle que des tiges, des vis ou des plaques. VariLift-LX est le seul dispositif de fusion intersomatique lombaire postérieure autonome autorisé par la FDA sur le marché qui nécessite beaucoup moins de matériel pour favoriser la fusion tout en donnant la priorité à la préservation de l'anatomie saine. Les technologies de Wenzel Spine ne sont actuellement disponibles qu'aux États-Unis.

Les solutions de Wenzel Spine ont été utilisées par plus de 300 chirurgiens dans 39 États américains. Avec un accès à plus de 2 000 hôpitaux et ASCs et soutenu par un solide réseau de distribution, Wenzel Spine a vu les revenus des Centres de chirurgies ambulatoires augmenter de 196 % après la pandémie du COVID. Avec une vision partagée pour apporter plus d'options de traitement uniques aux chirurgiens et à leurs patients, Wenzel Spine et Safe Orthopaedics vont immédiatement commencer à distribuer les technologies prêtes à l'emploi de Safe Orthopaedics (vis pédiculaires MIS et technologies d'augmentation vertébrale) et les implants Wenzel Spine dans tous les États-Unis.

Le groupe Safe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies à usage unique pour les chirurgies de la colonne vertébrale, dans le cadre d'une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d'infection. Les kits SteriSpineTM brevetés de la société sont marqués CE et approuvés par la FDA.

Safe Medical, le sous-traitant en dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique du groupe, soutiendra la conception de technologies prêtes à l'emploi et la fabrication des produits Wenzel Spine. Les produits seront fabriqués dans le CIPI* de Fleurieux-sur-l'Arbresle offrant des services industriels d'usinage, de finition et de conditionnement. L'optimisation du coût des technologies avec Safe Medical et le développement de sets d'instruments prêts à l'emploi pour les implants de Wenzel Spine permettront d'initier la distribution dans toute l'Europe.





À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes àl’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant àréduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics,dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise(Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210)et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

À propos de Wenzel Spine, Inc.

Wenzel Spine, Inc. est une société de technologie et de services médicaux qui se concentre sur la fourniture de solutions peu invasives pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale. Basée à Austin, au Texas, Wenzel Spine se concentre sur la fourniture de solutions chirurgicales qui améliorent la qualité globale des soins de la colonne vertébrale en simplifiant les procédures et en réduisant le temps de récupération. Wenzel Spine cherche à améliorer la qualité de vie des patients en concevant et en produisant des dispositifs de la plus haute qualité pour soutenir nos clients chirurgiens dans les soins et le traitement de leurs patients.

Pour plus d'informations sur la société et ses produits, visitez le site www.wenzelspine.com.

Contacts

Safe Group

François-Henri Reynaud

Chief Financial and Administrative Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Wenzel Spine

William Wilson

Chief Executive Officer

512-469-6066

info@wenzelspine.com

Pièce jointe