Urbanimmersive acquiert HomeVisit de CoreLogic

SAINT-HUBERT, Québec, 11 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE (‘TSXV’) : UI) (OTCQB : UBMRF) est heureuse d’annoncer aujourd’hui avoir signé un contrat d’achat final pour l’acquisition de l'entreprise de photographie immobilière, HOMEVISIT, LLC ("HomeVisit"), auprès de CORELOGIC SOLUTIONS, LLC ("CoreLogic") pour un prix d'achat total de 9 000 000 $CA payable par 1) l’émission d’actions ordinaires de la Société égale à 19,9 % des actions en circulation de la Société à la clôture, sur une base non-diluée, et à un prix par action égal au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume des actions de la Société sur le TSXV pour les cinq jours précédant la date de clôture, moins tout escompte applicable en vertu de la règle d'escompte du TSXV et 2) l’émission d’un billet garanti (‘Billet’) échéant dans 5 ans pour le solde du prix d’achat, portant intérêt à 7,50 % par année et qui sera capitalisé au Billet. Un fonds de roulement de 1 200 000 $ US devra être livré par HomeVisit à la clôture. Urbanimmersive aura l’option de rembourser le Billet en espèces (ainsi que les intérêts capitalisés) en partie ou en totalité à tout moment avant son échéance. Les actions à émettre sont soumises à une période de détention minimale de 4 mois. CoreLogic a le droit de nommer jusqu'à deux administrateurs ou observateurs sur le Conseil d'administration d'Urbanimmersive. La clôture de cette transaction, sans lien de dépendance, est sujette à l'approbation du TSXV et autres conditions habituelles.



HomeVisit est un leader de solutions immobilières axées sur le marketing de contenu visuel, notamment les services de photographie immobilière, la vidéographie, les visites 3D, la photographie par drone, les services d'impression et autres services connexes. HomeVisit a généré des revenus de 7,83m$US (~ 9,81m$CA) pour son dernier exercice financier non audité terminé le 31 décembre 2021, ainsi que des actifs de 2,0m$US et des passifs de 1,7m$US.

L'acquisition d’HomeVisit représente l'acquisition la plus importante réalisée par Urbanimmersive depuis sa création en 2007. Cette acquisition est également considérée par la direction d'UI comme la plus stratégique étant donné qu’elle elle étendra considérablement la présence de la Société dans de nombreux états américains, apportera une offre bonifiée de produits ainsi que des opportunités de croissance et de ventes croisées significatives auprès du groupe CoreLogic.

HomeVisit a été acquis par CoreLogic en 2019. CoreLogic est l'un des principaux acteurs mondiaux de solutions d'informations, d'analyses et de données du marché immobilier, dont le siège social est à Irvine, Californie (États-Unis), opérant en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie-Pacifique et desservant les marchés de l’immobilier, du financement hypothécaire, assurances, marchés financiers et secteur public et est également le plus important fournisseur de technologies d'inscriptions multiples en Amérique du Nord. CoreLogic dessert plus de 1,2 million de professionnels de l'immobilier grâce à des informations appuyées sur des données permettant de guider les clients à prendre des décisions éclairées (www.corelogic.com).

Comme dans le cas des acquisitions précédentes, la marque HomeVisit demeurera au premier plan pour ses clients. Toutes les opérations quotidiennes d’HomeVisit seront intégrées à la solution d’affaires (‘ERP’) d'Urbanimmersive au cours des mois à venir et les clients d’HomeVisit pourront par la suite bénéficier du système de commande en ligne de la Société offrant une expérience de réservation d'heures garanties, des forfaits de marketing 3D faciles à commander et d’abonnements premium (‘Prime’) incluant notamment les visites interactives UiMeet3D.

« Nous sommes ravis d'accueillir aujourd’hui HomeVisit, une marque bien établie et respectée dans l’industrie immobilière, dans le portefeuille de marques d'Urbanimmersive. Bien qu'il s'agisse d'une acquisition importante qui double pratiquement les revenus du groupe Urbanimmersive et fait de nous un leader incontesté en tant qu'entreprise intégrée de technologie et de services de photographie immobilière en Amérique du Nord, nous sommes fiers d'avoir conclu avec CoreLogic une transaction qui nous permet de ne pas devoir utiliser notre fonds de roulement à court et moyen terme et nous offrant une marge de manœuvre nécessaire afin de créer de la valeur ajoutée pour nos actionnaires. Nous sommes également heureux et privilégiés d'accueillir CoreLogic en tant que partenaire stratégique et actionnaire d'Urbanimmersive », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

"Je suis très heureux, avec nos équipes d’HomeVisit et CoreLogic, de m'associer au groupe Urbanimmersive. Pour nous, Urbanimmersive a clairement démontré qu'il disposait de solutions d’affaires robustes pour intégrer avec succès HomeVisit, ajouter de la valeur à l'expérience d'achat de nos clients communs et le tout supporté par des visites 3D et plans de plancher à la fine pointe de la technologie. Nous n'aurions pas pu trouver de meilleures partenaires pour s’occuper de nos clients d’HomeVisit », a déclaré Devi Mateti, Directeur Général de CoreLogic.

À propos d’HomeVisit

HomeVisit, situé à Chantilly, Virginie (États-Unis), est l'un des principaux fournisseurs de solutions immobilières axées sur le marketing, notamment de la photographie immobilière, vidéographie, visites 3D, photographie par drone, services d'impression et autres services connexes. Pour plus d'informations : https://www.homevisit.com/en-US .

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

