Communiqué de presse – Mardi 11 octobre 2022 – 17h45

Serris (77) - ARGAN inaugure officiellement son premier site Auton0m , l’entrepôt qui produit sa propre énergie verte



Le 23 septembre dernier, à Serris (77), Jean-Claude et Ronan Le Lan, respectivement président du Conseil de Surveillance et président du Directoire d'ARGAN, Philippe Descrouet, Maire de Serris et Président de Val d'Europe Agglomération, Laurent Girometti, Directeur Général de l'EpaMarne-EpaFrance, et Nathalie Tortrat, Conseillère Régionale de la Région Île-de-France ont officiellement inauguré le tout premier site Auton0m, l'entrepôt qui produit sa propre énergie verte, est le nouveau standard développé par les équipes d'ARGAN.

L’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture couplée à des batteries de stockage de l’énergie, la mise en place de pompes à chaleur électriques en lieu et place des traditionnelles chaudières gaz, et de luminaires LEDs à détection de présence et luminosité permettent à de couvrir l’intégralité de ses besoins en chauffage-rafraichissement ainsi qu’en éclairage grâce à l’énergie renouvelable produite sur place.

La Région Ile-de-France s’est pleinement associée à cette démarche en finançant une partie de l’installation du système Auton0m, qui alimente désormais en énergie les 13 000 m² du site de Serris.

Une démarche vertueuse pour l’environnement mais également pour les exploitants du site

Jean-Claude Le Lan, Président-Fondateur d’ARGAN : « Avec cette nouvelle marque, Auton0m, ARGAN confirme son engagement pour un immobilier logistique performant et durable. Il s’agit d’une nouvelle étape de notre Plan Climat lancé début 2020 : développer un produit industrialisable, neutre du point de vue des émissions carbones pour le chauffage et l’éclairage. De plus, le coût des équipements d’Auton0m est plus que compensé par la baisse de la facture d’énergie. Ce gain sur la facture deviendra de plus en plus important dans un contexte de hausse généralisée des prix de l’énergie. Auton0m est un contrat gagnant-gagnant, destiné à devenir notre nouveau standard d’entrepôt. »

