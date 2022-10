English French

COFACE SA : Moody's confirme les notes de Coface et relève leur perspective à « positive »

Paris, le 11 octobre – 18h30

Le 11 octobre 2022, l’’agence de notation Moody’s a confirmé la note de solidité financière (Insurance Financial Strength – IFS) A2 de Coface. L’agence a également relevé la perspective de Coface, qui passe de stable à positive.

Dans son communiqué, Moody's souligne que cette note reflète « la forte capitalisation de Coface, sa bonne rentabilité et son exposition limitée à la Russie. Coface a constamment maintenu un ratio de solvabilité groupe supérieur à 190% depuis 2020 et ce ratio a une faible sensibilité aux chocs financiers et macroéconomiques. Cette faible sensibilité a été renforcée par les récentes améliorations de la qualité des actifs du groupe ».

En outre, la rentabilité de Coface a été très forte au cours des cinq dernières années, avec un ratio combiné moyen de 75% entre 2017 et 2021.

Moody's estime également que, depuis 2016, « le groupe a amélioré son dispositif de gestion des risques et a été proactif pour ajuster son portefeuille de risques ». Moody's s'attend à ce que « ces améliorations se traduisent par des chocs moins amples sur le ratio combiné du groupe à l'avenir, même si la volatilité des résultats restera une caractéristique du secteur de l'assurance-crédit ».

Enfin, dans ses perspectives, l'agence de notation souligne que ce « changement de perspective de stable à positif, reflète la diversification croissante du groupe ainsi que le renforcement de la surveillance et l'amélioration de la gestion des expositions au risque de crédit qui, selon Moody's, devraient entraîner une moindre volatilité des bénéfices et rendre l'assureur-crédit mieux placé pour faire face à un ralentissement économique. »

Phalla Gervais, Directeur Finance et Risques de Coface a déclaré :

« Nous nous réjouissons de ce relèvement de perspective qui récompense le travail des équipes de Coface et reconnaît le haut niveau d’accompagnement offert à nos clients. Il reflète également l'agilité et la résilience de Coface, ainsi que la qualité de sa gestion des risques, qui sont au cœur de notre culture et de notre expertise. Coface est confiant dans la réalisation de son plan stratégique Build to Lead ».

Résultats 9M-2022 : 27 octobre 2022, après bourse

