Amolyt Pharma présentera prochainement les données complètes de son étude de phase 2a de l’AZP-3601 lors de deux conférences

Lyon, FRANCE et CAMBRIDGE, Mass., 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a annoncé ce jour qu’elle présenterait les données de son essai clinique de phase 2a au 38e congrès de la Société Française d’Endocrinologie, qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2022 à Nantes, en France, ainsi qu’à l’International HypoPARAthyroidism Conference 2022, qui aura lieu en ligne du 21 au 23 octobre 2022.



Au 38e congrès de la Société Française d’Endocrinologie, les professeurs Peter Kamenicky et Istvan Takacs présenteront plus en détail les besoins cliniques de l’hypoparathyroïdie et les résultats de l’essai clinique de phase 2a sur l’AZP-3601.

À l’International HypoPARAthyroidism Conference 2022, Mark Sumeray, M.D., directeur médical d’Amolyt Pharma, fera le point sur le mécanisme d’action différencié de l’AZP-3601, un agoniste du récepteur de la parathormone (PHTxR-1, conçu pour traiter l’hypoparathyroïdie. Il abordera également les données de l’essai de phase 2a. La présentation se terminera par une session interactive de questions-réponses.

Détails de la présentation :

38e congrès de la Société Française d’Endocrinologie

Titre : Besoins cliniques et approches thérapeutiques émergentes dans l’hypoparathyroïdie

Date : 13 octobre 2022, à Nantes (France)

Horaire : De 7 h 45 à 8 h 30 CET

Présentateurs : Professeurs Peter Kamenicky et Istvan Takacs

International HypoPARAthyroidism Conference 2022

Titre : Development of AZP-3601, a new investigational treatment for chronic Hypoparathyroidism

Date : 21 octobre 2022 – En ligne

Horaire : 22 h 15 à 23 h 15 CET (16 h 15 à 17 h 15 EDT)

Présentateur : Mark Sumeray, M.D.

Pour plus de détails, merci de consulter les sites internet de la Société Française d’Endocrinologie et de l’HypoPARAthyroidism Association, Inc.. Une retransmission vidéo de l'HypoPARAthyroidism Conference sera disponible sur le site internet d’Amolyt après la conférence.

À propos de l’hypoparathyroïdie

L'hypoparathyroïdie se caractérise par un déficit en parathormone (PTH) qui engendre une hypocalcémie et des taux élevés de phosphore dans le sang. Environ 80 000 personnes aux États-Unis et 110 000 en Europe souffrent d’hypoparathyroïdie, dont 80 % de femmes Malgré les traitements disponibles, les patients souffrent de symptômes persistants et graves. Ils développent souvent des complications et des comorbidités qui affectent leur qualité de vie, et représentent ainsi des segments de population avec des besoins cliniques spécifiques. Les manifestations cliniques varient et peuvent concerner de nombreux tissus et organes, plus particulièrement les reins et les os. 17 % des patients atteints d’hypoparathyroïdie souffrent d’ostéopénie ou d’ostéoporose et 53 % sont des femmes péri- ou post-ménopausées qui sont susceptibles de développer de l’ostéoporose. On estime également que 26 % des patients atteints d’hypoparathyroïdie souffrent de maladies rénales chroniques ou d’insuffisance rénale, ce qui justifie le besoin thérapeutique de réduire l’excrétion urinaire du calcium.

À propos de AZP-3601

AZP-3601 est un peptide thérapeutique expérimental qui agit sélectivement sur une conformation spécifique du récepteur de la parathormone (PTH) pour induire un effet prolongé sur le métabolisme du calcium et contrôler ainsi les symptômes de l’hypoparathyroïdie. Son action pourrait également limiter l’excrétion urinaire du calcium en restaurant la réabsorption de calcium par le rein, dans le but de prévenir les maladies rénales chroniques. De plus, le mode d’action unique de l’AZP-3601 et sa demi-vie courte devraient préserver l’intégrité osseuse, un bénéfice majeur compte tenu du fait que la majorité des patients atteints d’hypoparathyroïdie sont des femmes péri- ou post-ménopausées, souvent à risque d’ostéoporose.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma et sur LinkedIn.

