SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, présente une initiative unique sur le marché en annonçant l’ouverture des candidatures pour la deuxième promotion de la SCC Expertise Academy autour des technologies Microsoft.

Entretenant des relations de forte proximité avec Microsoft et soucieuse de former des experts autour des technologies de l’éditeur, SCC France a investi des ressources importantes pour créer la SCC Expertise Academy. Cette dernière accompagne les profils à fort potentiel technique et développe leur expertise autour de l’expertise Workspace via 5 piliers : identité, modern management, VDI, collaboratif et sécurité.

Pour cette nouvelle promotion, 15 recrues seront sélectionnées. Il s’agit d’une véritable opportunité de rejoindre SCC France tout en bénéficiant d’une formation de 6 mois de haut niveau. Les recrues bénéficieront donc d’apports théoriques et pratiques leur permettant par la suite de travailler sur des projets de grande envergure et passionnants autour des technologies Microsoft comme Microsoft 365, Entra, Purview mais également Windows 365 et la téléphonie Teams.

Béatrice Quertain, Responsable formation chez SCC France « Une fois sélectionnées, les recrues intégreront SCC en CDI et accéderont à un parcours sur-mesure constitué de cours et workshops réalisés par les experts SCC et Microsoft. Ils suivront une formation durant laquelle ils passeront différentes certifications sur les technologies Microsoft 365*. Enfin, après une soutenance devant un jury final, ils assureront des missions clients en adéquation avec leurs nouvelles compétences sur les technologies Microsoft de notre parcours de formation ».

À travers cette initiative, SCC France met clairement en évidence sa volonté de consolider sa 2ème place au classement des ESN françaises ** et sa capacité à faire grandir ses équipes en leur permettant d’acquérir des expertises unanimement reconnues sur le marché. Ces différents éléments permettent au groupe de connaître l’un des taux de turn-over les plus faibles sur son secteur d’activité.

* Liste des certifications Microsoft 365 :

Fondamentaux Microsoft 365 - MS-900

Pilier Identité : Identités et services Microsoft 365 -MS-100 et MS-101

Pilier Collaboratif : Messagerie Microsoft 365 - MS-203

Pilier Modern Management : Managing Modern Desktops : MD-100 et MD-101

Pilier Sécurité : Administration de la sécurité Microsoft 365 - MS-500 et SC-300

** Classement 2022 établi par KPMG et Numeum.