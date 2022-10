UGIP Assurances choisit Prima L&H pour la gestion de ses offres d’assurances santé

Courtier grossiste indépendant créé en 1974, l’Union Générale Interprofessionnelle a retenu la plateforme cloud Prima L&H développée par Prima Solutions pour gérer ses offres en santé individuelle. Un premier produit est d’ores et déjà en production sur le logiciel, moins de deux mois après le démarrage du projet.

Les portefeuilles d’UGIP Assurances étaient jusqu’ici gérés sur différents systèmes. Le courtier avait la volonté de moderniser ses process en s’appuyant sur une solution unique et souhaitait surtout être en capacité de distribuer rapidement de nouveaux produits. Le courtier s’est adressé à Prima Solutions qui se positionne depuis plus de 15 ans sur la digitalisation des assurances de personnes avec son logiciel Prima L&H . La solution, qui s’adresse aussi bien aux compagnies/mutuelles/IP qu’aux courtiers ou délégataires, est l’une des seules du marché couvrant les 3 périmètres (santé, prévoyance et emprunteur ) au sein de la même plateforme.

« Lors de la phase de réflexion, nous avons pu bénéficier d’un POC pour tester sous toutes les coutures Prima L&H et ses capacités de paramétrage. Cet exercice a rassuré les équipes et permis d’accélérer la prise de décision. », explique Brice Le Houérou, Directeur Général de l’UGIP Assurances.

Une étude de cadrage en présentiel avec les équipes UGIP Assurances et Prima Solutions est aussitôt lancée pour étudier les écarts entre les attentes du courtier et le périmètre actuel de Prima L&H. L’expertise des équipes Prima Solutions est à cette occasion grandement appréciée. Le cadencement des ateliers et la possibilité d’interagir en direct avec l’éditeur ont contribué à la définition d’un planning précis pour déployer le plus rapidement possible l’ensemble des produits d’UGIP Assurances. Concrètement, le projet a vu la connexion du front apporteur du courtier à Prima L&H via les APIs disponibles, permettant à UGIP Assurances de garder toute sa plus-value sur son réseau de distribution et de bénéficier de la puissance de Prima L&H pour automatiser ses processus de gestion.



« Le time-to-market constituait un véritable enjeu stratégique et un critère essentiel pour le choix de la solution. Nous ne pensions pas qu’il était possible de lancer un nouveau produit d’assurance santé individuelle en moins de 2 mois. Avec Prima L&H, nous avons eu la preuve du contraire ! », reconnait Brice Le Houérou qui a pu présenter le résultat de ces travaux aux récentes Journées du Courtage. « Ce premier lot nous encourage à envisager d’autres projets sur nos autres lignes de produits. Le fait que Prima L&H puisse à la fois couvrir la santé, la prévoyance et l’emprunteur a évidemment pesé dans notre décision. Cela ouvre des perspectives de rationalisation opérationnelles à terme. », ajoute-t-il.

« Nous sommes heureux d’accompagner UGIP Assurances dans son ambitieuse démarche de digitalisation. », indique Hugues Delannoy, Président Directeur Général de Prima Solutions. « Leur confiance confirme l’excellence de nos équipes et la pertinence de notre stratégie produit. Nous constatons en effet que de nombreux acteurs du marché, quelle que soit leur taille, sont intéressés pour centraliser au sein d’une plateforme unique toutes leurs lignes de produits d’assurances de personnes. Grâce à la montée en compétence des utilisateurs sur le paramétrage produit, UGIP Assurances pourra continuer à développer son offre santé, sans s’interdire d’aller vers la prévoyance ou l’emprunteur au sein de la même plateforme. Les gains seraient évidents en termes d’investissement, de temps passé, de paramétrages, de formation, etc. »