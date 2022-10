Investeringsforeningen Advice Capital – Tegningsmeddelelse vedr. afdeling Advice Capital Robotics

Investeringsforeningen Advice Capital havde indledende tegningsperiode i afdeling Advice Capital Robotics (ISIN: DK0061813334) fra den 28. september til og med den 11. oktober 2022.

Efter opgørelse af tegningsresultatet for afdeling Advice Capital Robotics er det vurderingen, at afdelingen ikke har opnået en tilstrækkelig stor formue til at blive lanceret og optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Der vil som følge heraf ikke blive udstedt andele i afdeling Advice Capital Robotics.

Der vil blive offentliggjort en særskilt meddelelse om tegningsresultatet i Investeringsforeningen Advice Capitals øvrige afdelinger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen





Niels Erik Eberhard

Direktør