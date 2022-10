Remote API stelt bedrijven in staat om wereldwijde tewerkstelling te automatiseren

English Swedish Dutch

SAN FRANCISCO, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote , de leider in het opbouwen, beheren en ondersteunen van wereldwijde, gedistribueerde personeelsbestanden, heeft vandaag aangekondigd dat de Remote API nu beschikbaar is voor alle klanten van Remote. Dankzij belangrijke verbeteringen die onlangs zijn doorgevoerd, kunnen bedrijven nu aangepaste integraties bouwen om hun werknemers- en contractantgegevens veilig te synchroniseren tussen Remote en hun favoriete HR-tool. Zo worden efficiëntere, geautomatiseerde processen mogelijk, die het nog gemakkelijker maken om teams te werven en in dienst te nemen buiten de bestaande grenzen.

Duizenden bedrijven gebruiken het Remote-platform voor het beheer van onboarding, loonlijsten, secundaire arbeidsvoorwaarden, naleving, aandelen, overplaatsing en andere diensten voor werknemers en contractanten in meer dan 150 landen. Werkgevers gebruiken Remote, naast verschillende andere tools van leverancies en interne tools, steeds vaker voor het beheer van dossiers en de uitvoering van HR- en loonlijstprocessen voor hun nieuwe wereldwijde personeelsbestand. De Remote API elimineert datasilo's en dubbele processen door klanten toegang te geven tot hun Remote-gegevens, zodat ze integraties en datasynchronisaties kunnen maken met hun keuze voor systemen.



Het nieuws van vandaag bouwt voort op Remote's eerdere lancering van de first-to-market API voor wereldwijde tewerkstelling in maart 2022, waarmee platformpartners de diensten en gegevens van Remote rechtstreeks in hun platforms konden integreren. Het toegankelijk maken van de Remote API voor klanten betekent dat organisaties met Remote nu zelf integraties op maat kunnen bouwen.

"Steeds meer bedrijven schakelen over op wereldwijd verspreide teams om groei te versnellen, maar lopen vast door bureaucratie en repetitieve taken. Bij Remote pakken we door om HR- en loonlijsttools te automatiseren zodat bedrijven wereldwijde werving kunnen vereenvoudigen", aldus Job van der Voort, CEO en medeoprichter van Remote. "Elke klant heeft unieke behoeften en ideeën voor het gebruik van werknemers- en contractantgegevens. De Remote API breidt de mogelijkheden van het Remote-platform aanzienlijk uit en opent een wereld van mogelijkheden voor elk bedrijf om eigen aangepaste integraties, automatiseringen en rapportering te creëren."

Klanten van Remote kunnen gratis aan de slag met de Remote API. Bekijk de Remote API-documentatie op remote.com/resources/api/getting-started voor meer informatie. Ga voor meer informatie over Remote en de missie om de toekomst van remote werken vorm te geven naar remote.com/nl-nl .

Over Remote:

Talent is overal, maar krijgt niet altijd een kans. Remote slaat een brug waardoor werkgevers overal mensen kunnen werven en iedereen betere kansen heeft. Dankzij Remote hebben bedrijven meer toegang tot wereldwijd talent en kunnen zij zich ontwikkelen tot topspelers. Duizenden bedrijven vertrouwen op het moderne platform en de juridische, financiële en culturele expertise van Remote voor de onboarding, uitbetaling en het beheer van werknemers en contractanten in meer dan 150+ landen. Remote is in 2019 opgezet door Job van der Voort en Marcelo Lebre en wordt gesteund door toonaangevende investeerders als Softbank Vision Fund 2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst en B Capital.

Contact:

Press (at) remote (dot) com