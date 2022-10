Remote API ermöglicht es Unternehmen, globale Beschäftigung zu automatisieren

French German

SAN FRANCISCO, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Remote , führend bei der Erstellung, dem Managen und Unterstützen von Arbeitskräften in aller Welt, verkündete heute, dass Remote API nun für alle Remote Kund:innen verfügbar ist. Durch neueste Verbesserungen können Unternehmen maßgeschneiderte Integrationen erstellen, um die Daten ihrer Arbeitnehmer:innen und Auftragnehmer:innen sowie ihre HR-Tools sicher zu synchronisieren - somit können effizientere und automatisierte Prozesse stattfinden, die es noch einfacher machen, Teams über die Grenzen hinaus einzustellen und zu beschäftigen.



Tausende Unternehmen benutzen die Remote-Plattform, um Onboarding, Zusatzleistungen, Rechtskonformität, Eigenkapital und andere Dienstleistungen für Arbeitnehmer:innen und Auftragnehmer:innen in über 150 Ländern zu verwalten. Arbeitgeber:innen benutzen Remote neben zahlreichen anderen Anbieter und In-House-Tools, um Daten zu verwalten sowie HR- und Gehaltsabrechnungsvorgänge für ihre neuen globalen Arbeitskräfte zu verwalten. Die Remote API eliminiert Datensenken und Paralellprozesse indem Kund:innen Zugang zu ihren Remote-Daten erhalten, damit sie Integrationen und Datenabgleiche mit den Systemen ihrer Wahl erstellen können.



Die heutige Nachricht handelt vom Remote's letztem Launch der neuen API für globale Beschäftigung im März 2022 welche es Plattform-Partnern ermöglicht, die Dienstleistungen und Daten von Remote direkt in ihre Plattformen einzubetten. Dadurch, dass Kund:innen von Remote auf API zugreifen können, sind Organisationen in der Lage, Integrationen mit Remote selbst vorzunehmen.

"Untermehmen neigen verstärkt zu international ansässigen Teams, um schneller zu wachsen, kommen aber durch Bürokratie und sich wiederholende Aufgaben oft nicht voran. Bei Remote automatisierem wir Tools für HR und Gehaltsabrechnung, damit globale Beschäftigung für Unternehmen einfacher wird", sagte Job van der Voort, CEO und Mitgründer von Remote. "Alle Kund:innen haben einzigartige Bedürfnisse und Ideen, wie die Datein ihrer Mitarbeiter:innen und Auftragnehmer:innen verwendet werden sollen. Remote API erweiterte die Fähigkeiten der Remote Plattform signifikant und eröffnet Unternehmen damit eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre eigenen Integrationen, Automationen und Berichte zu erstellen."

Kund:innen von Remote können nun gratis mit der Remote API loslegen. Schau dir die Remote API Dokumentation an, um mehr zu erfahren unter remote.com/resources/api/getting-started . Für weitere Informationen über Remote und seine Mission, die Zukunft der Fernarbeit zu gestalten, besuche remote.com .

Über Remote:

Talent gibt es überall - Möglichkeiten nicht. Remote schließt diese Lücke, indem es Arbeitgeber:innen ermöglicht, Personal aus aller Welt einzustellen und diesem damit die Möglichkeit gibt, ein besseres Leben für sich aufzubauen. Remote hilft Unternehmen dabei, weltweit führend zu werden, indem es ihnen Zugang zu Talenten über ihre Grenzen hinaus bietet. Tausende Unternehmen verlassen sich auf die moderne Plattform von Remote und die rechtliche, finanzielle und kulturelle Expertise, wenn es um das Einstellen, Bezahlen und Verwalten von Arbeitnehmer:innen und Auftragnehmern in über 150 Ländern geht. Remote wurde 2019 von Job van der Voort und Marcelo Lebre gegründet und wird durch führende Investoren wie SoftBank Vision Fund2, Accel, Sequoia, Index Ventures, Two Sigma Ventures, General Catalyst und B Capital unterstützt.

Kontakt

Press (at) remote (dot) com