Havila Shipping ASA: Kontrakter for PSV fartøyene Havila Borg og Havila Herøy

Havila Shipping ASA har inngått kontrakter med Peterson Den Helder BV for PSV fartøyene Havila Borg og Havila Herøy.

Havila Borg for en fast periode på 6 måneder med opsjon for ytterligere 12 måneder.

Havila Herøy for en fast periode knyttet til et boreoppdrag estimert til 90 dager og en opsjonsperiode for inntil 370 dager.

Havila Borg har startet opp under kontrakten og Havila Herøy vil starte 18. oktober i direkte fortsettelse av nåværende arbeid for Peterson.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12