English French

Médecine Nucléaire/ Radiopharmacie/Logistique

Loos, France, siège d’Isovital, 12 oct 2022 - Radiopharma Logistics Group (RLG); ISOTOPES SERVICES INTERNATIONAL (ISI) – NOUVEL ACTIONNAIRE

Claude Poliart, fondateur et gérant de la société logistique « Road Runner » entre au capital de ISOTOPES SERVICES INTERNATIONAL (ISI). Agissant jusqu’à présent en tant que consultant d’ISI, Claude Poliart en devient actionnaire.

Philippe Sueur, Président d’Isovital a déclaré : « Nous sommes ravis de l’arrivée de Claude au capital d’Isotopes Services International et renforçons ainsi fortement notre comité exécutif. Au moment où ISI repart de plus belle, Claude nous apporte son expérience remarquable de nos métiers ainsi qu’une connaissance rare de la Belgique et plus globalement du Benelux. Il participe ainsi très concrètement au développement d’Isotopes Services International et du RLG dans les prochaines années ».

Claude Poliart a ajouté « Je suis honoré de rejoindre Isotopes Services International et le RLG. ISI a plus de trente ans d’existence dans les transports radio-pharmaceutiques, multimodaux et complexes et je suis admiratif de la résilience de la société et de l’engagement quotidien des équipes pour ses clients. Je n’oublie pas non plus les valeureux et fidèles partenaires d’ISI que je remercie également pour leur accueil chaleureux. Je me réjouis d’être désormais associé à chacun ainsi qu’aux équipes d’Isovital et d’Isolife, dont le rôle est lui aussi capital, notamment pour de nombreuses personnes malades ».

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Service international (ISI). Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans le transport de radio pharmaceutiques et de matière sensibles pour des entreprises d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes et remarquées. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotopes Services International, en Belgique (ISI). En 2021, plus de 11,5 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

http://www.radiopharmalogistics.com/

http://www.isovital.fr/

http://www.isolife.fr/

https://isotopes.be/