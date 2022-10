2022. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Segmendid (EURm) Q3/22 Q3/21 yoy 9m/22 9m/21 yoy Supermarketid 149,8 142,5 5,1% 433,1 417,6 3,7% Kaubamaja 22,9 21,9 4,7% 71,4 60,7 17,7% Autokaubandus 39,8 38,2 4,1% 112,4 116,2 -3,3% Turvasegment 2,4 2,2 10,5% 6,9 5,8 19,1% Kinnisvara 1,6 1,4 12,1% 4,6 3,8 19,9% Müügitulud kokku 216,5 206,2 5,0% 628,4 604,1 4,0% Supermarketid 2,6 7,8 -66,8% 8,0 14,2 -43,6% Kaubamaja -0,2 -0,1 79,2% 0,3 -1,0 NA Autokaubandus 3,2 2,4 32,9% 8,5 5,8 45,9% Turvasegment 0,1 0,1 -23,4% 0,1 0,1 34,3% Kinnisvara 2,7 3,1 -12,4% 8,1 8,0 0,9% IFRS 16 -0,7 -0,8 -12,1% -1,7 -2,5 -31,6% Maksueelne kasum kokku 7,8 12,6 -38,2% 23,3 24,6 -5,3%

Grupi 2022. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 216,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 5,0%. Üheksa kuu müügitulu oli 628,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2021. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 604,1 miljonit eurot, 4,0%. Grupi 2022. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 7,8 miljonit eurot, mis oli 38,2% nõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2022. aasta 9 kuu puhaskasum oli 18,9 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta võrreldava perioodi tulemusele alla 7,1%. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 23,3 miljonit eurot, vähenedes aasta varasemaga võrreldes 5,3%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2022. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 4,5 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 4,3 miljonit eurot.

2022. aasta kolmanda kvartali märksõnadeks olid tormiline inflatsioon ja energiakulude kasv. Ehkki hoogsa palgakasvu tõttu ei ole elanikkonna ostujõud langenud inflatsiooniga samas tempos, on tarbijad muutunud talveperioodi plahvatuslike eluasemekulude kasvu ootuses muude ostude tegemisel ettevaatlikuks. Seetõttu kasvas Grupi jaesegmentide müügitulu mõõdukas tempos. Samas tegi ligi kolmekordse tõusu Grupi soojuse- ja elektrikulu, moodustades kõige suurema osa kolmanda kvartali kasumi vähenemisest võrreldes 2021. aastaga. Eesti konkurentsitihedas ärikeskkonnas ei ole niivõrd kiiret kulude kasvu samas tempos võimalik ega mõistlik jaehindadesse üle kanda. Energiakulude vähendamiseks vaadatakse olemasolevad äriprotsessid läbi eesmärgiga tunduvalt optimeerida energiakasutust, kõikide uute kaupluste puhul peetakse silmas energiatõhusate lahenduste kasutamist. Kaasnevate mõjudena näeme, et energiakulude kasv on sundinud mitmeid kohalikest väiketootjatest Grupi kaubatarnijaid lõpetama oma tegevust, samuti sulgevad uksi kaubanduskeskustes kliendivoo vaates sünergiat pakkunud toitlustajad ja muud väikeettevõtted. See tendents võib omada kaudset ja pikema toimega negatiivset mõju Grupi majandustegevusele. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 11,5%, seejuures vähenes tegevuste optimeerimise tulemusena töötajate arv 3,1%. Suure hinnasurve taustal suutis Grupp kaubamajade ja supermarketite segmendis hoida endiselt tugevat müügimarginaali ning autosegmendi autodefitsiidist tingitud parema marginaali toel kokkuvõttes kasvatada kogu Grupi müügimarginaali.

Kolmandas kvartalis tehti ettevalmistusi Tallinna lähedal Tabasalus uue ligi 2000m2 üldpinnaga Selveri kaupluse avamiseks. Kaupluse ruumid on planeeritud kõige kaasaegsemaid ja keskkonnasäästlikumaid tehnoloogilisi lahendusi silmas pidades. Kogu külmapark on CO 2 -põhisel külmasüsteemil, mis võimaldab vanemate analoogidega võrreldes ligi viiendiku suurust energia kokkuhoidu. Külmasüsteemi jääksoojus kasutatakse omakorda ära maja ventilatsioonisüsteemis hoone ja tarbevee kütteks. Kaupluse kõik segistid on varustatud aeraatoritega, mis hoiavad kokku tarbitava vee kogust. Kokku hoitakse ka paberilt kasutades digitaalseid lahendusi nii puu- ja juurviljaosakonnas asuvate elektrooniliste hinnasiltide, reklaame edastavate digiekraanide ning Partnerkaardi digitšekkidega. Augustis valmis Partnerkaadri äpp, mis on üheks klientide poolt oodatumaks digiarenduseks. Partnerkaardi äpp täidab kõiki Partnerkaardi funktsioone, töötab ostupuldi ja makselahendusena. Jätkuvalt on fookuses kasvava nõudlusega Grupi e-poodide platvormide uuendamine ning teenuste arendamine. Septembris integreeriti eSelveri platvormile varasemalt eraldi keskkonnast tellitavad Selveri Köögi peolaua tooted võimaldades klientidel nii toidupoe kui peolaua sortimenti mugavalt ühe tellimuse ja tarnega kohale tellida oluliselt laienenud tellimuspiirkonda. Lõppesid ehitustööd Pirita Selveri hoone katusele päikeseenergia tootmise pargi rajamiseks, kus elektrienergiat kasutatakse omatarbimiseks. Sarnane park on lähiajal plaanis rajada ka Viimsi Keskuse katusele. 2022. aasta esimese poolaasta üheks suuremaks müügipinna uuendusprojektiks oli esimeses kvartalis uuendatud Naistemaailma avamine Kaubamaja Tallinna müügimajas, kus uuenduse sai nii füüsiline keskkond kui ka kaubamärkide valik. Juunis avati Tallinnas Lasnamäel uus Priisle Selver. Vastavalt strateegilisele otsusele lõpetada jalatsitega kauplemine eraldiseisvates jalatsipoodides, suleti teise kvartali lõpuks kõik ABC Kinga ja SHU kauplused. Septembris avati Pärnu keskuses uuenenud kontseptiooniga täielikult renoveeritud I.L.U. pood, oktoobris avatakse uuenenud kauplus ka Rocca al Mares. Augustis lansseeriti Partnerkaardi äpp, mis täidab kõiki Partnerkaardi funktsioone, töötab kui ostupult ja makselahendus. Äpis on mugavalt näha kõik Partnerkaardiga tehtud ostutšekid. Partnerkaardi äpi loomisel oli eesmärgiks tuua turule innovaatiline, võimalikult intuitiivne ja funktsionaalne rakendus, mis muudab klientide ostukogemuse mugavuseks ja kiiremaks ning tõstab klientide lojaalsust. Partnerkaardi äpis kasutatav tarkvara võimaldab nutitelefoniga ostupultidest oluliselt kiiremini lugeda toote vöötkoodi ning võimaldab hajutada kaupluste ostupultide töökoormust. Äpis kasutatav makseplatvorm toetab nii Visa kui MasterCardi makseid ning võimaldab kiiresti töödelda digimakseid. Partnerkaardi äpp on leidnud sooja vastuvõtu, oktoobri alguseks oli äpi alla laadinud pea 90 000 eestimaalast.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 433,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 3,7%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 149,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,1%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2022. aasta 9 kuul 0,41 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 3,3%. III kvartalis oli vastav näitaja 0,42 tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 3,6%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 9 kuuga 0,41 tuhat eurot, kasvades võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 3,1%. III kvartalis oli vastav näitaja 0,43 tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 4,8%. Kauplustest tehti 2022. aasta 9 kuul 32,6 miljonit ostu, mis oli baasaastast 1,9% enam.

2022. aasta III kvartalis olid nii maksueelne kasum ja puhaskasum 2,6 miljonit eurot, olles baasperioodist 5,2 miljonit eurot väiksem. 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 8,0 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 6,2 miljonit eurot. Puhaskasum 9 kuul oli 5,8 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 6,8 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult– käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 0,6 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Kogu Supermarketite segmendi kasum on teenitud Eestis.

9 kuu majandustulemusi mõjutab juunis Tallinnas avatud Priisle Selveri lisandunud käive ning avamiseks tehtud ühekordsed kulud ja investeeringud. Supermarketite segmendi tulemused on mõjutatud kiirenenud inflatsioonist, Ukraina sõja ja võrdlusbaasis sisalduvatest Covid-19 mõjudest. 9 kuu võrdlusbaas on madalam Selver ABC kaupluste rebrändimisega kaasnenud kulude ja kaupluste ajutistest sulgemiste negatiivsete mõjude võrra. Võrdlusbaas on kõrgem ühe suletud kaupluse ja 2021. aasta kriisi harjal oluliselt kõrgema e-kaubanduse ja tööstuskaupade baasi võrra. II kvartali e-kaubanduse müügitulu langus pöördus III kvartalis ca 10%liseks kasvuks. Hoogustunud inflatsioonist mõjutatuna jätkus III kvartalis toidukaupade mahulise müügi langus. Hindade kasv on tingitud suuremalt jaolt energiakandjate kallinemisest, mis on oluliselt kasvatanud ettevõttete tegevuskulusid, mis omakorda kanduvad edasi toodete ning teenuste lõpphindadesse. Toidukaupade hinnatõusu leevenduseks klientidele jätkab Selver kolmandat aastat külmutatud hindade kampaaniaga, mille raames on fikseeritud rohkem kui 400 toote hinnad. Inflatsiooni mõju maandavad kliendid suuremas mahus kampaania toodete ostmisega. Soodushindadega toodete osakaal ostukorvis kerkis III kvartalis üle 42%. Käesoleva aasta I kvartalis Eesti turule lisandunud Lidli kaupluste kett ei ole Selveri kaupluste müügitulemustele olulist mõju avaldanud. Hinnasurvele vastukaaluks on Selver teinud tegevusi efektiivsuse kasvatamiseks. Investeeringud iseteeninduskassadesse ning IT lahendustesse on avaldanud positiivset mõju tööjõuefektiivsusele ning kaupade käitlemise põhiprotsessile. Majandustulemusi mõjutab tugevalt energiakuude, eelkõige elektrihinna oluline tõus (kasv 9 kuu võrdluses 5 miljonit eurot), andes segmendi tegevuskuludesse olulise mahuga kasvu.

Supermarketite segmenti kuuluva Kulinaaria keskusköögi toodangust 92% müüakse grupisisestele kauplusekettidele. Köögi 9 kuu grupiväline müügitulu kasvas aruandeperioodil 20%, käibekasvus kajastub osaliselt veel võrdlusperioodil kehtinud koroonapiirangute tõttu tekkinud ajutine käibelangus, kuid samas on käibekasvu toetanud ka edukas uute toodete turule toomine. Keskusköögi III kvartali grupiväline müügitulu langes 11%. Käibelangus on tingitud veebikeskkonnas ettetellitavate peolauatoodete müügimahu langusest. Kooliaasta algul oli Selveri Köögil suur rõõm küpsetada Tallinna linna tellimusel kooliteed alustavatele esimese klassi õpilastele kokku 189 lastepäraselt kaunistatud maitsvat torti. Üleeuroopalises energiakriisi olukorras on otsitud erinevaid võimalusi energiakulude optimeerimiseks, koomale on tõmmatud tooteportfelli, loobutud on energiamahukatest pool- ja valmistoodetest ning tootmine läks septembrist üle 6-päevasele töönädalale. 2019. aastal alustatud tehase laiendamise projekt on nüüdseks lõpule jõudnud, augustis paigaldati viimased tarneraskuste tõttu pikalt oodatud salatite pakkeliinid. Uutele pakenditele on lisatud pakendi sorteerimise juhiseid. 1. oktoobrist ühines Selveri Köök e-Selveri tellimis-keskkonnaga ja loodab seeläbi märkimisväärselt suurendada ettetellitavate peolauatoodete müügimahtu.

Selver avas oktoobri algul oma 75. kaupluse Tabasalu alevis. Käesoleval aastal on veel kavas renoveerida üks kauplus. Jätkuvalt on fookuses kasvava nõudlusega e-poe teenuse arendamine. Klientide seas populaarne iseteeninduslahendus viidi aasta vältel kõikidesse kauplustesse.

Septembris äriregistrisse kantud TKM King AS ühinemine Selver ASiga supermarketite segmendi majandustulemustele olulise kaaluga mõju ei avalda.

Kaubamajad

Kaubamajade segmendi 2022. aasta 9 kuu müügitulu oli 71,4 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 17,7%. III kvartali müügitulu oli 22,9 miljonit eurot, mis oli eelmisest aastast parem 4,7%. Kaubamajade segmendi 2022. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 0,3 miljonit eurot. Maksueelne kasum suurenes 1,3 miljoni euro võrra võrreldes aasta varasemaga. III kvartalis oli maksueelne kahjum 0,2 miljonit eurot, mis suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,1 miljoni võrra.

Kaubamaja müügimajade 9 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 23,5% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kaubamaja esimese poolaasta üheks suurimaks uudiseks klientidele oli uuendatud Naistemaailma avamine Tallinna müügimajas, kus uuenduse sai nii füüsiline keskkond kui ka kaubamärkide valik. Üha enam iseloomustavad klientide ostukäitumist märksõnad kvaliteet, kestlikkus ja planeerimine – kauplust külastatakse harvem ja läbimõeldult ning korraga tehakse suuremaid oste. Sama käitumine iseloomustab ja põhjendab ka edukaid kampaaniaid – esimese 9 kuu jooksul toimunud suuremad kampaaniad nagu SAH, Ilu Aeg, Osturalli ja mitmed teised on ületanud eelmiste kampaaniate tulemused ja kaupade läbimüügiprotsendid olid läbi aegade parimad. Teisel poolaastal on taas näha ka koroonahirmu leevenemist ning kliendid külastavad meeleldi füüsilisi kauplusi. Kaubamaja lansseeris suvel jätkusuutlike toodete märgistuse projekti „Maailm. Üks ja ainus“, mis aitab e-poes teha kestlikke valikuid. Märgistus on saanud klientide poolt väga sooja vastuvõtu osaliseks.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2022. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 1,5 miljonit eurot, kasvades 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 0,2%. Kolmandas kvartalis 2022. aastal oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2021. aasta võrreldava perioodi tulemusest suurem 0,02 miljonit eurot. 2022. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 4,3 miljonit eurot, mis on kasvanud 2021. aasta sama perioodiga võrreldes 24,1%. 2022. aasta üheksa kuu kasum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2021. aasta võrreldava perioodi tulemist suurem 0,07 miljonit eurot. Kvartali tulemust mõjutas osaline ärikatkestus ja vähendatud müügipinnal kauplemine Pärnu keskuses ning Rocca al Mare keskuses seoses planeeritavate uuendustega kaupluse kontseptisoonis. Kolmanda kvartali olulisem sündmus oli uuenenud kontseptsiooniga I.L.U. avamine Pärnu keskuses. Uuenenud kaupluses säilib senine kaubagruppide järgi planeeritud müügisaal, kaasajastatud ja digitaliseeritud on kogu mööbel ja sisustuselemendid, valgustuses ja mööblis on kasutatud jätkusuutlikke lahendusi. Aruande avaldamise ajaks oktoobri alguses avati uuenenud kontseptsiooniga pood ka Rocca al Mare keskuses. 2023. algusesse on planeeritud Ülemiste keskuse I.L.U. kaupluse uuendus.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2022. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 112,4 miljonit eurot. Müügitulu kahanes 3,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodi müügituludega. Kolmanda kvartali 39,8 miljoni euro suurune müügitulu oli 2021. aasta kolmanda kvartali müügitulust enam 4,1%. Esimesel üheksal kuud müüdi kokku 3 995 uut sõidukit, sellest kolmandas kvartalis 1 357 sõidukit. Segmendi 2022. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli 8,1 miljonit eurot, ületades 2,5 miljoni euro võrra aasta varasemat sama perioodi kasumit. Segmendi 2022. aasta esimese üheksa kuu maksueelne kasum oli 8,5 miljonit eurot, ületades 2021. aasta sama perioodi kasumit 2,7 miljoni euroga. 2022. aasta kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 3,2 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 0,8 miljoni euro võrra suurem.

2022. aasta on autoäris kulgenud defitsiidi egiidi all ja sellest tulenevalt on allahindlussurve hindadele märgatavalt vähenenud. Uute ja kasutatud autode äri on läinud edukalt kõigis Grupi autosegmendi ettevõtetes. Lätis on tulemused mõnevõrra tagasihoidlikumad, kus meie uute Riia müügiesinduste käivitamine on koroonamõjude tõttu olnud oodatust aeglasem. Jätkuvalt on populaarseimad ja müüduimad mudelid Kia Sportage perekond ja Kia Ceed’i mudelivalik. Korea toodangu tarnetega on endiselt raskusi, mille tõttu on elektriautode kättesaadavus piiratud. Autosegmendi arenguplaanid puudutavad pigem Läti ja Leedu turgu. Järamistel aastatel on plaan rajada Vilniusesse uus multibränd autoesindus. Samuti on kavas rajada Riiga Grupile kuuluvale Bikernieku kinnistule teine KIA margiesindus.

Turvasegment

Turvasegmendi 2022. aasta III kvartali grupiväline müügitulu oli 2,4 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,5%. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, mis jäi eelmise aastaga samale tasemele. Segmendi 2022. aasta üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 6,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,1%.

Segmendi üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, mis jäi samuti eelmise aastaga samale tasemele. Kolmandas kvartalis püsisid senised trendid. Teenuste valdkonnad jätkasid kasvu, kuid turvatehnika projektide ehituse käive püsis madalamal tasemel. Valveteenuste osas sõlmiti suuremahuline leping RKAS-ga, mille pikkus on kolm aastat ja maht ligikaudu 1,5 miljonit eurot.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2022. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 4,6 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 19,9%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,6 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 12,1%. Kinnisvarade segmendi jooksva aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 8,1 miljonit eurot, kasum kasvas 0,9%. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,7 miljonit eurot. Maksueelne kasum langes võrdlusperioodil 12,4%.

Segmendi müügitulu kasvu on mõjutanud koroonapiirangute perioodil tehtud ajutised üürisoodustused. Märkimisväärse osa müügitulu kasvust andis eelmise aasta suvel rekonstrueeritud ärikeskuse avamine Lätis, Salaspilsis ning käesoleval aastal Kuldiga keskuses sõlmitud üürileping. Samuti on uusi üürnike lisandunud Tallinna Kaubamaja müügimaja üüripindadele. Aasta algusest kasvanud kaubanduskeskuste külastatavus hakkas eelmisel kvartalil lähenema pandeemiaeelsele tasemele, kuid on aruande kvartalil pidurdunud ja jäänud viimaste kuude tasemele püsima. Üldist majanduspilti iseloomustav ettevaatlikus on jõudnud ka külastajate ostukäitumisse. Segmendi III kvartali kasumi langust põhjustasid Venemaa agressiooni mõjul järsult mitmekordistunud energiahinnad ja suvehakul Euroopa Keskpanga poolt rahapoliitika karmistamiseks mõeldud euroala intressimäärade tõusust tingitud laenuraha kallinemine. Grupi kinnisvara segmendi ettevõtted on pööranud palju tähelepanu hoonete energiatõhususe parendamisele ja teinud mitmeid investeeringuid, mis vähendavad hoonete energiatarbimist. Tehtud on investeeringuid hoonete tehnosüsteemide energiatarbe täpsemaks mõõtmiseks ja juhtimiseks. Suvel valmis Pirita Selveri hoone katusele päikesepark, mille toodetud elektrienergiat kasutatakse peamiselt hoone kohapealse tarbimise katmiseks. Järgmise aasta kevadel on plaanis rajada päikesepark Viimsi Keskuse katusele. Päikeseelektrijaamade ehitusvõimaluste uurimist viiakse läbi ka teiste Grupi kuuluvate hoonete osas.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

30.09.2022 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 8 981 29 981 Nõuded ja ettemaksed 22 184 20 673 Varud 81 607 68 369 Käibevara kokku 112 772 119 023 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 304 304 Sidusettevõtjad 1 805 1 745 Kinnisvarainvesteeringud 62 788 62 690 Materiaalne põhivara 424 301 431 263 Immateriaalne põhivara 21 214 20 284 Põhivara kokku 510 412 516 286 VARAD KOKKU 623 184 635 309 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 26 798 40 646 Võlad ja ettemaksed 94 677 111 345 Lühiajalised kohustused kokku 121 475 151 991 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 265 760 238 705 Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 476 4 476 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 444 267 Pikaajalised kohustused kokku 270 680 243 448 KOHUSTUSED KOKKU 392 155 395 439 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 107 600 109 543 Jaotamata kasum 104 534 111 432 OMAKAPITAL KOKKU 231 029 239 870 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 623 184 635 309

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2022 III kvartal 2021 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Müügitulu 216 457 206 150 628 376 604 103 Muud äritulud 344 637 1 206 1 993 Müüdud kaupade kulu -157 845 -150 841 -457 629 -451 143 Teenuste kulud -17 019 -11 687 -46 033 -34 550 Tööjõukulud -23 046 -20 662 -69 274 -62 799 Põhivara kulum ja väärtuse langus -9 778 -9 559 -29 199 -29 031 Muud ärikulud -142 -158 -629 -467 Ärikasum 8 971 13 880 26 818 28 106 Finantstulud 1 0 3 2 Finantskulud -1 255 -1 361 -3 646 -3 626 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 58 59 160 156 Kasum enne tulumaksustamist 7 775 12 578 23 335 24 638 Tulumaks 0 0 -4 480 -4 333 Aruandeperioodi puhaskasum 7 775 12 578 18 855 20 305 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 7 775 12 578 18 855 20 305 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,19 0,31 0,46 0,50

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus