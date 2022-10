Hyloris Pharmaceuticals Annonce son Déménagement sur le Site du LégiaPark, conformément à sa Stratégie de Croissance Durable et au Bien-Etre Social de ses Employés

English French

Ce déménagement permet à Hyloris de rejoindre d'autres entreprises de l'écosystème des sciences de la vie qui sont à la pointe de la santé et du bien-être.

Liège, Belgique – 12 Octobre 2022 - Hyloris Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: HYL), une société biopharmaceutique spécialisée engagée à répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, annonce aujourd'hui qu'elle a déménagé son siège social sur le site du LégiaPark, au cœur de l'écosystème de l'industrie des Sciences de la Vie de Liège, en Région Wallonne. Le LégiaPark est un nouveau complexe moderne œuvrant dans le respect de l’environnement et accueillant des entreprises actives dans le domaine des sciences de la vie.

Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris, a commenté : "Chez Hyloris, nous sommes fiers de notre culture d'entreprise et nous pensons que la réussite de la croissance de la société repose sur la performance de nos employés. Notre nouveau site devrait contribuer au bien-être de nos employés en leur offrant de meilleures conditions de travail et une culture plus entrepreneuriale. Ce déménagement renforce l'engagement d'Hyloris en matière de croissance durable, que nous définissons actuellement dans notre feuille de route ES&G 2030. Dans le cadre de notre développement, nous prévoyons également d'emménager, l'année prochaine, dans un espace de laboratoire supplémentaire d’une superficie de 236 m² sur le même site. Cela devrait permettre à Hyloris de réaliser des activités de formulation et d'analyse de médicaments, de rationaliser davantage les processus et de valoriser plus efficacement ses ressources internes. Notre déménagement nous rapproche des patients du centre hospitalier CHC MontMegia et s'inscrit dans la continuité de développement de notre entreprise à savoir, devenir un leader dans le domaine des médicaments à valeur ajoutée."

Hyloris a participé à une conférence de presse ce jour, qui a permis de présenter sa nouvelle implantation aux côtés des autres entreprises participantes.

A propos de LégiaPark et de Noshaq

Le LégiaPark est dédié à l'accueil des entreprises actives dans les sciences de la vie et est situé à dix minutes du centre-ville de Liège, au cœur de l'écosystème biotechnologique wallon. Le complexe arboré, situé en face de l'hôpital MontLégia, offre 30.000 m² d'espace pour des bureaux, des salles blanches et espaces à usages divers.

Le Légiapark a été développé et est géré par le groupe Noshaq, principal bailleur de fonds pour la création et le développement de PME en région liégeoise avec une participation dans 474 entreprises.

À propos de Hyloris Pharmaceuticals

Hyloris est une société biopharmaceutique spécialisée qui identifie et libère le potentiel caché des médicaments existants au profit des patients, des médecins et du système de santé. Hyloris applique son savoir-faire et ses innovations technologiques aux produits pharmaceutiques existants et a constitué un vaste portefeuille breveté de 14 produits à valeur ajoutée, reformulés et réutilisés, qui pourraient offrir des avantages considérables par rapport aux alternatives actuellement disponibles. En dehors de son objectif stratégique principal, la société a également 4 produits génériques à haute barrière en phase de développement. Deux produits sont en phase initiale de commercialisation avec des partenaires : Sotalol IV pour le traitement de la fibrillation auriculaire et Maxigesic® IV, un traitement de la douleur postopératoire non opioïde. La stratégie de développement de la société se concentre principalement sur la voie réglementaire 505 (b) 2 de la FDA, qui est spécifiquement conçue pour les produits pharmaceutiques pour lesquels la sécurité et l'efficacité de la molécule ont déjà été établies. Cette voie peut réduire le fardeau clinique requis pour mettre un produit sur le marché, raccourcir considérablement les délais de développement et réduire les coûts et les risques. Hyloris est basé à Liège, en Belgique. Pour plus d'informations, visitez www.hyloris.com et suivez-nous sur LinkedIn.

