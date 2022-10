Il Prof. Dott. Ahmet Kırman riceve il premio "Chairman dell'Anno" da Le Fonti, Canale Leader di Notizie Economiche Italiano.

English Italian

Şişecam, azienda leader a livello mondiale nell'industria del vetro e dei prodotti chimici, è stata insignita del premio Chairman dell'Anno in occasione della premiazione dei Le Fonti Awards. Questa prestigiosa piattaforma di premi è organizzata da Le Fonti, una delle principali emittenti di notizie economiche in Italia, un'importante punto di accesso all'Europa Occidentale per Şişecam. Il Prof. Dott. Ahmet Kırman, Presidente di Şişecam e membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione, ha ricevuto il premio nel corso di una cerimonia tenutasi a Milano il 6 ottobre.



Nel suo discorso, pronunciato in occasione della cerimonia di premiazione, il Prof. Dott. Ahmet Kırman ha dichiarato: "Şişecam opera in Italia dal 2005 con investimenti ad alto valore aggiunto in diversi settori. L'Italia è un Paese speciale e di grande importanza strategica per noi. Stiamo avanzando in modo costante nel nostro viaggio per creare valore con le nostre pratiche orientate alla sostenibilità e un approccio basato sullo sviluppo che include tutti i nostri stakeholder. Desideriamo ringraziare Le Fonti TV, azienda leader nel settore dell’informazione economica in Italia, per questo speciale premio che corona i risultati globali di Şişecam e ci rende molto orgogliosi."

ISTANBUL, Turkey, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Şişecam, un protagonista globale dell'industria del vetro e dei prodotti chimici, si distingue per la sua impronta mondiale e le sue attività esemplari. Come riconoscimento delle sue attività inclusive, orientate all'eccellenza e sostenibili, Şişecam ha ricevuto un altro premio ai Le Fonti Awards. Il premio Chairman dell'Anno è stato assegnato da una piattaforma di riconoscimenti organizzata da Le Fonti, una delle principali emittenti di notizie economiche e commerciali in Italia. I Le Fonti Awards premiano le organizzazioni di spicco e i loro leader che dimostrano un'eccellenza aziendale nell'innovazione del business, nella leadership, nei risultati tecnologici e nel coinvolgimento dei dipendenti. Il Prof. Dott. Ahmet Kırman, Presidente e membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Şişecam, ha ricevuto il premio Chairman dell'Anno.

Il Prof. Dott. Ahmet Kırman, nel suo discorso alla cerimonia tenutasi a Milano il 6 ottobre, ha dichiarato: "Şişecam, un protagonista globale dell'industria del vetro e dei prodotti chimici, si posiziona tra i primi cinque a livello mondiale nei propri settori aziendali principali. Nella nostra ricerca di una crescita sostenibile che crei valore e un'eccellenza globale, conduciamo le nostre attività produttive in 14 Paesi di quattro continenti, in 45 stabilimenti con 24.000 dipendenti. Ci concentriamo sugli investimenti e sulla crescita per diventare uno dei primi tre operatori al mondo nei nostri settori aziendali principali. Şişecam si impegna a creare valore sostenibile in ogni area geografica in cui opera. Per garantire il nostro continuo successo, ci concentriamo sul raggiungimento dell'eccellenza in tutte le nostre attività e in tutti i nostri processi aziendali, gestendo in modo efficace la nostra solida e flessibile organizzazione globale. Noi di Şişecam crediamo che una crescita sana sia possibile solo con un approccio inclusivo che sostenga lo sviluppo dell'intero ecosistema. In quest'ottica, stiamo realizzando progetti e iniziative innovative per migliorare l'ambiente, la società e la qualità della vita in ogni territorio in cui operiamo."

Il Prof. Dott. Ahmet Kırman ha dichiarato che l'Italia, dove Şişecam è impegnata nella produzione di cromo, vetro piano e refrattari, è un'importante porta di accesso all'Europa Occidentale. Ha proseguito: "Stiamo espandendo le nostre attività in Italia, avviate nel 2005, con nuovi investimenti. Attualmente impieghiamo 550 persone nel Paese. Ad oggi, Şişecam è uno dei maggiori investitori Turchi in Italia. Siamo anche il principale produttore di vetro piano del Paese. Şişecam contribuisce all'economia Italiana coi suoi prodotti con valore aggiunto, con le opportunità di lavoro e con le esportazioni. Siamo lieti che il valore significativo che aggiungiamo all'economia del Paese sia riconosciuto e apprezzato. Nel 2019 sono stato insignito dell'onorificenza di "Cavaliere" dell'Ordine della Stella d'Italia, conferita dal Presidente della Repubblica Italiana. Questa onorificenza è stata per me motivo di grande orgoglio. Sono molto lieto, oggi, di ricevere un premio così importante da parte di Le Fonti TV. Vorrei esprimere il mio ringraziamento per questo premio speciale. Credo sinceramente che la solida collaborazione di Şişecam con l'Italia continuerà e contribuirà alla nostra storia di successo globale".

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e686c2fc-cc5b-42be-96f9-4c2362e38143