Anlässlich des Monats der Cybersicherheit führt VAULTINUM ein Online-Cyber-Audit-Tool ein und bietet ein kostenloses Cyber-Assessment an

GENF, Schweiz, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologie und Software bestimmen heute den Alltag von Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Technologie ermöglicht eine beschleunigte Entwicklung von Innovationen, birgt aber auch viele Risiken, mit denen man rechnen muss. Unter diesen Risiken stellt die Cybersicherheit die größte Sorge dar und erfordert den höchsten Aufwand für Unternehmen auf der ganzen Welt. Angesichts der Berichte und Daten, die eine ständige Zunahme von Cyberangriffen zeigen, ist die Frage, ob man Opfer von Cyberkriminalität wird, nicht länger eine Frage des „ob“, sondern eher eine Frage des „wann“.

Das bedeutet, dass für Unternehmen kein Weg an einer Cybersicherheit vorbeiführt, die immer auf dem neuesten Stand und stark genug ist, um im Falle eines Cyberangriffs irreparable Schäden zu verhindern. Jüngste Umfragen zeigen jedoch, dass eine große Anzahl von Unternehmen noch immer keine Maßnahmen zur Prävention und Reaktion auf Cyberangriffe ergriffen hat. Noch überraschender ist, dass es in den Unternehmen eine wachsende Kluft zwischen der Anerkennung der Bedeutung der Cybersicherheit auf Vorstandsebene und der Art und Weise, wie die Cyberrichtlinien umgesetzt werden, zu geben scheint. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel geben 38 % der befragten Unternehmen an, dass der Erfolg eines Cyberangriffs auf menschliches Versagen zurückzuführen ist, und dennoch investieren dieselben Unternehmen nach einem Sicherheitsvorfall lieber in Software als in die Schulung ihrer Mitarbeiter (Quelle: CSIS-Bericht).

Als europäischer vertrauenswürdiger Dritter, der sich auf die Prüfung und den Schutz digitaler Aktiva spezialisiert hat, ist sich Vaultinum bewusst, dass Unternehmen ihren Cyberschutz verbessern und verstehen müssen, dass Cybersicherheit, wie auch Terrorismusbekämpfung, nie wirklich abgeschlossen ist. „Die von Vaultinum entwickelte Cyber-Audit-Lösung ermöglicht es Unternehmen, regelmäßige Überprüfungen der Cybersicherheit durchzuführen. Diese bestehen aus 4 sich wiederholenden Schritten: Scannen, Bewerten, Implementieren und Wiederholen“, sagt Philippe Thomas, CEO von Vaultinum.

Zur Unterstützung des Cyber Awareness Month im Oktober und um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz zu helfen, verschenkt Vaultinum ein kostenloses Cyber-Assessment. Einzelheiten finden Sie auf der Website .

Vaultinum ist ein vertrauenswürdiger, unabhängiger Dritter, der sich auf den Schutz und die Prüfung digitaler Vermögenswerte spezialisiert. Seit 1976 ermöglicht Vaultinum Tausenden von digitalen Unternehmen und Investoren die Sicherung ihrer Innovationen. Hierzu bietet Vaultinum Lösungen zum Schutz ihres geistigen Eigentums, zur Gewährleistung der Kontinuität ihrer Geschäftsaktivitäten und zur Verminderung von Cyber- und Softwarerisiken an.

