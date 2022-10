Pour célébrer le mois européen de la cybersécurité, VAULTINUM lance son outil d’audit cyber online et offre un audit gratuit

French German

GENÈVE, Suisse, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les technologies et les logiciels ont envahi le quotidien du grand public et des entreprises. Bien qu'elle permette à l'innovation de se développer à une vitesse accélérée, la technologie comporte également de nombreux risques, qui doivent être anticipés. Parmi ces risques, la cybersécurité est la plus préoccupante et la plus coûteuse pour les entreprises du monde entier. En effet, de nombreux rapports font état d’une augmentation constante des cyberattaques et la question n'est donc plus de savoir « si » on va être victime de cybercriminalité, mais plutôt « quand ».

Cela signifie que les entreprises n'ont plus le choix et doivent s'assurer que leur cybersécurité est à jour et suffisamment robuste pour éviter des dommages irrémédiables en cas de cyberattaque. Cependant, de récentes enquêtes montrent qu'un grand nombre d'organisations n'ont toujours pas mis en œuvre de mesures visant à prévenir les cyberattaques et à y répondre. Plus surprenant encore, il semble qu'il y ait un écart croissant entre la reconnaissance au niveau des conseils d'administration de l'importance de la cybersécurité, et la manière dont les politiques cyber sont mises en œuvre. Par exemple, au Royaume-Uni, 38 % des entreprises interrogées affirment que le succès d'une cyberattaque est dû à une erreur humaine et pourtant, ces mêmes sociétés choisissent d'investir dans un logiciel après un incident de sécurité plutôt que dans la formation du personnel (source : rapport CSIS).

En tant que tiers de confiance européen, spécialisé dans l'audit et la protection des actifs numériques, Vaultinum est bien conscient du fait que les organisations doivent améliorer leur cyber-résilience et comprendre que la lutte contre les cyberattaques n'est jamais vraiment finie. « La solution d’audit cyber développée par Vaultinum permet aux entreprises d’évaluer régulièrement leur niveau de cybersécurité au travers de 4 étapes récurrentes : scan du code source, évaluation, mise en œuvre et répétition », déclare Philippe Thomas, CEO de Vaultinum.

Pour soutenir le mois européen de la cybersécurité cet Octobre et aider les organisations à améliorer leur cyber-résilience, Vaultinum offre un audit cyber gratuit à une entreprise. Les détails sont disponibles sur son site Internet.

Vaultinum est un tiers de confiance européen, spécialisé dans la protection et l'audit des actifs numériques. Depuis 1976, Vaultinum a permis à des milliers d'entreprises et d'investisseurs du numérique de sécuriser leurs innovations en fournissant des solutions pour protéger leur propriété intellectuelle, assurer la continuité de leur activité commerciale et atténuer les risques informatiques et logiciels.

