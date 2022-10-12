Spryker研究发现，近三分之二的澳大利亚消费者网购食品杂货，而10%的消费者通过互联网订购大部分或全部食品杂货

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澳大利亚墨尔本, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企业市场、物联网电商和统一商务领域的领先平台Spryker今日发布了《2022年澳大利亚人食品杂货网购报告》。对2500名澳大利亚消费者进行的研究发现，近半数（48%）的澳大利亚人至少会网购部分食品杂货，而10%的澳大利亚人现在通过互联网订购大部分或全部食品杂货。总体来看，澳大利亚家庭食品预算中有23%都用于网购。由Spryker与市场研究公司Appinio合作开展的这项研究调查了澳大利亚各地消费者在食品杂货购物方面的体验和看法。



目前，澳大利亚食品杂货市场估值为1250亿美元 ， 零售商有很大机会提供食品杂货网购服务。事实上，近五分之一（18%）的受访者表示，他们预计自己在两年内会网购大部分或全部食品杂货。目前，与其他年龄组相比，25周岁至44周岁年龄组的购物者最有可能选择网购，其食品杂货预算中网购的比例最高。 然而，年龄较大的人群（45周岁至65周岁）在网上消费总额方面与年轻人相当——尽管网购在其食品杂货预算中所占的总体比例较低。55周岁至65周岁的受访者中有最多人表示，避开拥挤的超市以尽量减少感染冠状病毒风险的意愿是他们选择网购的一个原因。

“愉快”的店内体验

尽管市场不断扩张，但网上零售商还是面临着一个关键障碍——受访者75%的食品杂货预算都花在了线下，88%的购物者认为在实体店超市购物是令人愉悦的体验。这一数字相较美国则更为乐观。Spryker从2021年12月开始针对美国人网购食品杂货进行的同等调查发现，只有55%的美国购物者认为在实体店购物是一种愉快体验。根据Spryker自2022年7月对德国进行的调查，即使在德国成熟的网上食品杂货市场，仍有73%的购物者表示他们在店内购物的体验令人愉悦。

Spryker联合创始人兼首席执行官Boris Lokschin表示：“我们最近的研究表明，澳大利亚购物者网购时最关注更低的成本和更好的产品选择。鉴于店内购物对大多数购物者来说都是一种积极体验，吸引他们更多地网购食品杂货对许多零售商来说都将是个挑战。但这也是一个巨大的机会。采用组合式商务解决方案的零售商将能够做好最佳准备，在这个复杂且充满活力的食品杂货市场占据市场份额。他们的业务重心必须是提供超越消费者期望的无缝网上购物体验；运用最佳方法，零售商可以灵活地调整以适应不断变化的客户需求。无论是提供更广泛的产品选择、灵活的配送和收货选择，还是与按需交付合作伙伴合作，澳大利亚食品杂货网购市场对于乐于提供顶级数字商务体验的组织来说都具有巨大的增长潜力。”

线上赢家和线下输家

谈到因为消费者更多网购而遭遇损失的商家，有22%的受访者表示他们在保健食品店的支出大幅减少，另有15%的人减少了在当地农贸商店和露天市场的支出。出人意料的是，只有4%的受访者表示其在超市的支出减少。更深入地来看，Coles和Woolworths的双头垄断使得任何渠道的超市消费减幅都很小。这两家公司均在统一电商体验方面投入了大量资金，能够轻松提供灵活的店内、网上、路边取货和送货上门服务。

与此同时，10%的购物者还表示他们在折扣零售商处的购买量明显减少。因此，这些折扣零售商仍有机会，因为有87%的受访者表示如果价格更低，他们会更多地在网上采购食品。鉴于只有4.4%的澳大利亚人生活在距离超市20分钟车程以上的地方，较低的价格可能有助于增加折扣零售商的网上销量，并吸引人们放弃选择20分钟车程内的超市。除价格之外，消费者还可能因多种服务因素而远离主流超市，包括更简单的用户界面（75%表示可能或很可能）、更广泛的产品范围（77%）、更好的周边供应（78%）和更快的交货速度（76%）。

另一个可通过改善数字商务体验而受益的群体则是当地零售商。许多消费者希望看到当地供应商提供网上选项：足有40%的消费者希望向当地市场和农民通过网上方式购买产品或服务。此外，25%的受访者认为有机商店应设立网上购物渠道。当被问及他们希望在网上看到的具体供应商时，12%的受访者提到了位于珀斯的Farmer Jack's，使得这家位于西澳大利亚的地区性、本地和有机食品供应商成为第五大常见选项——这个表现绝非凡响，尤其是考虑到只有11%的澳大利亚人生活在该州。

Amazon恐难脱颖而出

尽管Amazon在全球和澳大利亚的食品杂货网上市场进行了大量投资，但当人们被问及认识哪些网上食品配送运营商时，只有42%的澳大利亚消费者在列表中选择了Amazon。与此同时，84%的受访者了解Uber Eats, 77%的受访者了解Menulog；Doordash以75%的品牌认知度位居第三，Deliveroo则以66%位居第五。除了简单了解之外，62%的受访者表示他们使用Uber Eats（24%经常使用），31%是Deliveroo的客户（8%经常使用），突显出这两个品牌在澳大利亚的较高知名度。

《2022年澳大利亚人食品杂货网购报告》全文可通过以下网站获取：https://www.efoodinsights.com/australia-online-grocery-report/



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调查方法

《2022年澳大利亚人食品杂货网购报告》根据Appinio与数字商务平台提供商Spryker在2022年中期共同开展的一项研究而编写。Appinio询问了2500名受访者一系列详细的问题，涉及他们迄今为止的网上购物体验及其对网上购物的看法。调查得出了目前关于澳大利亚食品网购习惯的最全面且最详细的数据。 调查受访者年龄介于16周岁至65周岁之间（平均年龄：39.5周岁），他们参与调查时均居住在澳大利亚；21.6%的受访者居住在人口不足5万的城镇或地区，25.7%居住在人口超过25万的城镇。13.5%的受访者居住在小城市（人口介于25万至75万），39.2%居住在澳大利亚五大城市：悉尼、墨尔本、珀斯、布里斯班和阿德莱德。

关于Appinio

总部位于汉堡的Appinio是一个全球市场研究平台，该平台让客户公司能够在短短几分钟内获得来自全球特定目标受众的数以千计的意见和看法。平台首次实现了让每个人都能够通过有代表性的消费者结果对各项决策和构想进行实时验证。作为面向市场研究的最迅捷解决方案，Appinio提供90多个市场的反馈。来自各行各业的1000余家公司借助Appinio的综合平台变得更加敏捷，实现客户导向型发展。公司客户包括VW、Unilever、Netflix、Gorillas、Bertelsmann、Warner Brothers、Samsung、Jägermeister、Red Bull和About You，以及所有主要代理和管理顾问公司。Appinio屡获殊荣，包括在先锋节（Pioneers Festival）上获评欧洲最佳初创企业，以及最佳移动（Best of Mobile）和汉堡最佳奖(Best of Hamburg Award）。Appinio创始人兼首席执行官Jonathan Kurfess入选2020年福布斯欧洲30位30岁以下精英榜。

关于Spryker

Spryker是领先的可组合商务平台，助力拥有成熟商业模式的企业实现增长、创新和差异化。Spryker专为复杂的交易业务而设计，其易用型、无头、API优先的模式提供了一种最佳方略，赋予企业适应、规模化和快速进驻市场的灵活性，同时促进其在数字化转型过程中更快速地实现时间价值。作为B2B和B2C企业市场、物联网电商和统一商务领域的全球平台领先机构，Spryker已为世界上150余家全球性企业客户提供支持，并深受ALDI、Siemens、Hilti和Ricoh等品牌的信赖。Spryker被Gartner®评为2022年数字商务魔力象限的“远见者”，并获评2022年第二季度Forrester Wave™：B2B商务解决方案中的“杰出表现机构”。Spryker是一家总部位于柏林和纽约的私营科技公司。如需了解更多信息，请访问https://spryker.com

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