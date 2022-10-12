Spryker 調查發現近三分之二的澳洲消費者在線上購買食品和雜貨，其中 10% 的消費者透过互聯網購買其大部分或全部食品

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澳洲墨爾本, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企業市場、物聯網商務和統一商務領域的領先平台 Spryker 于今日發布其 2022 澳洲線上食品雜貨報告。有 2500 名澳洲消費者參與的此項調查表明，近一半 (48%) 的澳洲消費者至少在網上購買一些食品和雜貨，而目前有 10% 的消費者透过互聯網訂購其大部或全部食品和雜貨。整體而言，目前澳洲家庭將其 23% 的食品預算花費在了網上訂購。Spryker 與市場研究公司 appinino 合作進行的這項研究針對澳洲消費者的食品和雜貨購物體驗及觀點進行了調查。



澳洲食品和雜貨市場規模{1}{2}目前高達 1250 億美元目前高達 1250 億美元 ， 因此提供食品和雜貨線上購物服務的零售商面臨着巨大商機。事實上，近五分之一 (18%) 的受訪者在兩年內都會透過線上購買其大部分或全部的食品和雜貨。目前， 25-44 歲這一群體的購物者最有可能上網訂購，而與其他年齡層相比，其在網上購買雜貨和食品的比例也最高。然而，年齡更大的群體（45-65 歲）在網上消費總金額方面與較年輕的群體不相上下，儘管這在其食品和雜貨總預算中所占比例較低。55-65 歲的受訪者最有可能聲稱希望避免前往擁擠的超市，從而將感染冠狀病毒的風險降至最低，以此作為其網上購物的動機。

愉悅的店內體驗

盡管市場在擴大，但線零售商面臨一個重大障礙——75%的受訪者將其食品和雜貨預算花在了線下，而有 88% 的購物者認爲在超市購物是一件令人愉快的事情。這比美國的情緒更爲積極。2021 年 12 月，Spryker 針對美國线上食品雜貨店的類似調查發現，只有 55% 的美國購物者認為在店內購物是一種愉快的體驗。 根據 Spryker 2022 年 7 月的調查，即使在德國這樣成熟的線上雜貨市場，亦不過 73% 的購物者表示他們在店內購物很愉快。

「我們最新的研究表明，在網上購物時，澳洲購物者最專注於降低成本和更好的產品選擇。由於店內購物體驗對大部分購物者來說都是正面的，因此鼓勵他們在網上購買更多雜貨對許多零售商來說將是一個挑戰。但這亦是一個巨大的機會。」Spryker 聯合創始人兼行政總裁 Boris Lokschin 評論說。與組合式商業解抉方案合作的零售商將最有把握在複雜莫測的食品和雜貨市場中贏得市場份額。他們的重點必須是提供超出消費者預期的無縫線上購物體驗，透過最佳的途徑，零售商可以靈活這應不斷變化的顧客需求。無論是提供更廣泛的產品選擇、靈活的送貨和提貨選項，還是與自選送貨合作夥伴合作，澳洲線上食品和雜貨市場對願意提供頂級數碼商務體驗的企業而言都具有顯著的增長潛力。」

线上赢家和线下输家

哪些企業受到消費者增加線上購物的影響？有 22% 的受訪者表示他們在健康食品店的支出大幅減少，另有 15% 的人減少了在當地農貿商店和露天市場的支出。令人驚訝的是，僅有 4% 的消費者聲稱減少了在超市的開支。深入探究其中緣故，Coles 和 Woolworths 均對統一商業體驗投入巨資，以便能夠輕鬆提供靈活的店內、線上、路邊取貨和上門外送服務，這兩家巨頭的壟斷局面避免了超市的市場份額被其他渠道大量搶占。

同時有 10％ 的購物者還表示，他們在折扣店的购物金额大幅降低。因此，這些折扣店面臨著商機，87% 的受訪者表示如果價格更低，他們將在線上購買更多的食品。考慮到只有 4.4% 的澳洲人住在距離超市超過 20 分鍾車程的地方，因而更低的價格可能有助于提高折扣店的網上購物量，並吸引超市 20 分鍾車程內的顧客群。除價格外，還可透过一系列服務因素從主流超市搶奪顧客，包括更易用的用戶界面(75% 或更高的幾率)、更多元化的産品 (77%)、周邊店面布局 (78%)和更快的送貨速度(76%)。

另一個可以從改善數碼商務體驗中受益的企业類別则是當地零售商。許多消費者希望看到當地供應商提供線上服務：40% 的消費者希望以網上方式從本地市場和農場主處購物。此外， 25% 的受訪者認為有機農産品商店應該提供線上服務。當被問及他們希望在線上看到哪一个供應商時，12% 的受訪者提到了位于珀斯的 Farmer Jack 's，這使得這間位于西澳洲的地區性、本地和有機食品供應商成爲第五大熱門商家——這是很搶眼的表現，尤其是考慮到只有11%的澳洲人生活在該州。

Amazon 難以脫穎而出

盡管 Amazon 在全球和澳洲的線上食品和雜貨市場進行了大量投資，但在被問及他們熟知哪些線上食品配送企業時，只有 42% 的澳洲消費者選擇了 Amazon。與此同時，84% 的調查受訪者表示認可 Uber Eats， 77% 的受訪者認可 Menulog；而 Doordash 則以 75% 的品牌認可度而位列第三， Deliveroo 位列第五，其品牌認可度爲 66%。除品牌認可度外，62% 的受訪者表示他們選擇了 Uber Eats （24% 定期 購買），而 31% 的受訪者是 Deliveroo 的顧客（8% 定期購買），这凸顯這兩個品牌在澳洲的強勢地位。

2022 澳洲線上食品和雜貨報告完整版載於 https://www.efoodinsights.com/australia-online-grocery-report/



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研究方法

2022 澳洲線上食品和雜貨報告基於 Appinio 和數碼商務平台供應商 Spryker 於 2022 年中進行的一項研究。Appinix 向 2500 名受訪者詢問了壹系列有關其線上食品和雜貨購物體驗的詳盡問題，以及他們對此的意見。這些研究結果是目前關于澳洲線上食品購物習慣的最龐大、最詳細的數據。調查參與者的年齡介于 16 到 65歲之間（平均年齡 39.5 歲），他們在參與調查時居住在澳洲；21.6% 的受訪者居住在城鎮或居民少于 5 萬人的地區，25.7% 的受訪者居住在人口超過 25 萬的城鎮。13.5% 的受訪者居住在較小的城市(人口 25 萬至75萬)，39.2% 的受訪者居住在全國五大城市：悉尼、墨爾本、珀斯、布裏斯班和阿德萊德。

關於 Appinio

總部位于漢堡的 Appinio 是一間全球市場研究平台，它助力企業及時從全球特定目標受衆獲取廣泛意見。每個人都可以史無前例地透過來自消費者的代表性調查結果實時驗證其決策和觀點。作爲最快捷的市場研究解決方案提供者，Appinio 可提供來自全球 90 多個市場的反饋。超過 1000 個來自各行各業的公司使用 Appinio 的綜合平台，以提高敏捷度並真正做到客戶爲中心。其客戶包括 VW、Unilever、Netflix、Gorillas、Bertelsmann、Warner Brothers、Samsung、Jägermeister、Red Bull 和 About You，以及各間大型機構和管理咨詢公司。Appinio 已榮膺多項大獎，包括在 Pioneers Festival 頒發的歐洲最佳創業公司獎、最佳 app 獎和漢堡最佳企業獎。Appinino 創始人兼行政總裁 Jonathan Kurfess 于 2020 年登上「2020 福布斯歐洲 30 Under 30」榜單。

關於 Spryker

Spryker 爲擁有複雜商業模式的企業提供領先的組合商務平台，助力企業實現增長、創新和差異化。Spryker 易于使用、API 優先的無頭式商業模式專爲複雜交易場景打造，它便于企業靈活作出調整和伸縮並迅速進入市場，亦協助企業在數碼轉型過程中更快實現價值。作爲 B2B 和 B2C 企業市場、物聯網商務和統壹商務的全球平台領導者，Spryker 已爲全球 150 多間企業客戶提供服務，深受 ALDI、Siemens、Hilti 和 Ricoh 等品牌的信任。Gartner® 在其 2022 電商魔力象限™ 報告中稱 Spryker 爲「遠見者」，而 The Forrester Wave™: 2022 Q2 B2B 商業解決方案亦稱贊 Spryker「表現優異」。Spryker 是一家私人擁有的技術公司，總部位於德國柏林和美國紐約。如欲了解更多詳情，請瀏覽https://spryker.com

聯絡詳情：

press@spryker.com

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