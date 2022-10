Cellebrite améliore sa solution de gestion des enquêtes et des preuves avec de nouvelles fonctionnalités centrées sur le traitement éthique des preuves numériques

French German

PETAH TIKVA, Israël et TYSONS CORNER, Virginie, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), un leader mondial des solutions d'intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui la sortie de la prochaine génération de Cellebrite Guardian, qui fournit des fonctionnalités essentielles pour aider les forces de l'ordre à traiter les preuves numériques de manière éthique, et notamment le stockage, la gestion et le partage de ces preuves, ainsi qu’une possibilité inégalée d’examen instantané de celles-ci.



Cellebrite Guardian est une solution SaaS immédiatement déployable et hautement sécurisée qui rationalise la gestion des enquêtes et des preuves, supprime les silos et connecte toutes les parties prenantes. Cellebrite Guardian fournit un stockage et un accès illimités aux preuves, ainsi qu'un partage et un examen immédiats des preuves pour une collaboration en temps réel, inter et intra-services.

Cellebrite Guardian est la pierre angulaire de l'approche de Cellebrite face à l'importance des valeurs éthiques dans la conduite des enquêtes par les forces de l'ordre, avec l’élimination d’un grand nombre de copies physiques, le contrôle d'accès aux preuves sensibles par fonction, la fourniture de pistes d'audit précises de toutes les activités et la garantie de l’adhésion grâce à une gestion simplifiée des flux de travail.

Les agents qui enquêtent sur les atteintes sexuelles aux mineurs peuvent empêcher tout partage involontaire grâce à des fonctions d’accès, de révision et de marquage à chaque chargement, afin que seuls le déposant, l'agent en charge du dossier et l'administrateur puissent accéder au(x) fichier(s). Le rapport d'activité d’enquête amélioré affiche tous les détails, créant et maintenant une chaîne complète de traçabilité. La solution Cellebrite Guardian est conçue pour respecter les principes Security First et Zero Trust ; elle est hébergée sur AWS GovCloud aux États-Unis, s'aligne sur les principes de sécurité Cloud du Royaume-Uni et est conforme à la norme SOC2.

L’enquêteur Duane Jacques, du service de police de Portsmouth (unité NH ICAC) a déclaré : « En tant que responsable de l'équipe spéciale régionale du comté travaillant sur les affaires d'exploitation d’enfants, les demandes d'organismes affiliés me sont souvent soumises pour coordonner un examen entre l'agent chargé du dossier et le procureur du comté. Cellebrite Guardian simplifie ces opérations tout en traitant les preuves de manière éthique, en conservant une chaîne de traçabilité et une piste d'audit sans qu’il soit nécessaire que l'agent en charge du dossier et l'avocat se déplacent. Cellebrite Guardian permet l'examen et la collaboration sur des preuves virtuelles, ce qui crée du contenu judiciaire dans un environnement cloud sécurisé. »

L’enquêteur Jacques a ajouté : « Grâce à la nouvelle fonctionnalité de niveau supplémentaire d'indice visuel, Cellebrite Guardian permet à la totalité du contenu d'être traité avec la plus grande protection. Nous pouvons être sûrs que le contenu sensible est traité avec tout le soin nécessaire. »

Pour en savoir plus sur Cellebrite Guardian, veuillez cliquer ici .

