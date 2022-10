LeddarTech führt ein automotives Software-Geschäftsmodell ein, um ADAS- und AD-Lösungen zu unterstützen

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Sensortechnologie, kündigt an, dass das Unternehmen eine Geschäftsstrategie verfolgt, die zu einer Aufstockung der finanziellen und personellen Ressourcen für das automotive Software-Geschäftsmodell führt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist LeddarTech führend in der Entwicklung von Sensortechnologien für die weltweiten Mobilitäts-, On- und Off-Road-Märkte. Das Unternehmen hat seit mehreren Jahren intensiv in die Entwicklung einer einzigartigen Lösung für die Sensorfusion und Wahrnehmung von Rohdaten investiert. Diese Lösung wurde mehrfach ausgezeichnet und hat die Aufmerksamkeit großer globaler Tier-1- und OEM-Unternehmen der Automobilindustrie auf sich gezogen.

LeddarVision™, die Fusions- und Wahrnehmungssoftwarelösung von LeddarTech, ist eine hochperformante, skalierbare und sensorunabhängige Automobil-Lösung, die hochpräzise 3D-Umgebungsmodelle liefert. LeddarVision unterstützt alle SAE-Autonomiestufen, indem sie KI- und Computer-Vision-Algorithmen anwendet, um Rohdaten von Sensoren zu fusionieren, die in L2- bis L5-Anwendungen eingesetzt werden. Die von LeddarTech verwendete Rohdatenfusion erkennt sehr kleine Hindernisse auf der Straße mit besseren Erkennungsraten und weniger Fehlalarmen als herkömmliche Objektfusionslösungen. Darüber hinaus werden auch nicht klassifizierte Hindernisse erkannt, was die Sicherheit des Fahrzeugs zusätzlich erhöht.

„Ich freue mich, die nächste Stufe der Entwicklung von LeddarTech zum führendem Anbieter von Automobilsoftware für ADAS- und AD-Anwendungen ankündigen zu können“, sagte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „Wir haben vor einigen Jahren begonnen, uns mit Software für die Automobilindustrie zu beschäftigen. Unsere Entwicklung hat zu einer einzigartigen, preisgekrönten Lösung geführt, die von einer Branche hoch geschätzt wird, die mit den Herausforderungen einer beschleunigten Einführung von mehr Autonomie in großem Maßstab zu kämpfen hat.“ Boulanger fuhr fort: „Die Schlussfolgerungen von Marktanalysten und Kunden belegen eindeutig, dass wir uns in einer einzigartigen Position mit einer Softwarelösung befinden, die OEMs zur Verbesserung der ADAS- und AD-Leistung benötigen.“ Weiter sagte Boulanger: „Der Bedarf des Marktes an einer Sensorfusions- und Wahrnehmungslösung, die sich leicht integrieren lässt und alle Vorteile von LeddarVision bietet, war noch nie so groß wie heute. Unsere Nutzung der Rohdatenfusion macht unser Angebot für Kunden noch attraktiver.“ Herr Boulanger schloss: „Das LeddarTech-Team ist begeistert und bedacht darauf, auf unserem Weg voranzukommen. Wir haben uns und unsere technischen Bemühungen dem ehrgeizigen, aber erreichbaren Ziel verschrieben, die am häufigsten eingesetzte Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung auf dem Markt zu werden.“

Über LeddarTech

LeddarTech wurde 2007 gegründet und ist ein Unternehmen für ADAS- und AD-Software für die Automobilindustrie, das umfassende End-to-End-Lösungen für die Fusion von Rohdaten und die Wahrnehmung anbietet, mit denen Kunden kritische Herausforderungen in der gesamten Wertschöpfungskette lösen können.

LeddarVision™, die Softwaretechnologie von LeddarTech für die Automobilindustrie, ist eine flexible, robuste, kostengünstige und sensorunabhängige Lösung, die hochpräzise 3D-Umgebungsmodelle liefert. Diese skalierbare Software unterstützt alle SAE-Autonomiestufen, indem sie KI- und Computer-Vision-Algorithmen anwendet, um Rohdaten von Sensoren zu fusionieren, die in L2- bis L5-Anwendungen eingesetzt werden. Die von LeddarTech verwendete Rohdatenfusion erkennt sehr kleine Hindernisse auf der Straße mit besseren Erkennungsraten und weniger Fehlalarmen als herkömmliche Objektfusionslösungen. Darüber hinaus werden auch nicht klassifizierte Hindernisse erkannt, was die Sicherheit des Fahrzeugs zusätzlich erhöht.

LeddarTech zeichnet mit über 140 erteilten oder angemeldeten Patenten, die ADAS und autonomes Fahren verbessern, für mehrere Innovationen im Bereich der modernsten Automobil- und Mobilitätsanwendungen verantwortlich.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

