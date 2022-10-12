LeddarTech采用汽车软件业务模式来支持ADAS和AD解决方案

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魁北克, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布，公司将采用一项业务战略，将更多的资金和团队资源用于汽车软件业务模式。

十余年来，LeddarTech一直处于传感技术开发领域的前沿，为全球移动出行、道路和越野市场提供服务。多年来，该公司投入大量资金，开发独一无二的原始数据传感器融合与感知解决方案。这项解决方案已斩获多个奖项，并受到全球主要汽车一级供应商和原始设备制造商（OEM）的关注。

LeddarTech的融合与感知软件解决方案LeddarVision™是一款高性能、可扩展、传感器无关的自动级解决方案，可提供高度精确的3D环境模型。此外，LeddarVision还采用人工智能和计算机视觉算法，以融合来自L2-L5应用中所部署传感器的原始数据，从而支持汽车工程师学会（SAE）定义的所有自主性级别。LeddarTech使用原始数据融合技术检测道路上的极小障碍物，与传统的“物体融合”解决方案相比，其检测率更高，误报更少。此外，该技术还可检测到未分类的障碍物，为车辆提供更多的安全性。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger先生表示：“我很高兴地宣布LeddarTech作为ADAS和AD应用汽车软件领域领先企业进入下一个发展阶段。我们几年前就开始涉足汽车软件领域，我们已经开发了一项独特的获奖解决方案，受到了正努力解决加速大规模应用更高自主性驾驶的行业的高度评价。” Boulanger先生继续说道：“市场分析师和客户得出的结论明确佐证，我们拥有一套原始设备制造商提高ADAS和AD性能所需的软件解决方案。” Boulanger先生表示：“市场对传感器融合与感知解决方案的需求远胜以往任何时候，这种解决方案可以轻松集成并囊括LeddarVision的所有优势，同时我们对原始数据融合的使用使我们的产品对客户更具吸引力。” Boulanger先生总结道：“LeddarTech团队很高兴并热切希望在我们的道路上向前迈进，并奉献我们自身及技术努力，成为市场上最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案，这一目标雄心勃勃但可实现。”

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家汽车ADAS和AD软件公司，提供全面的端到端原始数据融合与感知解决方案，使客户能够解决整个价值链中的各种关键挑战。

LeddarTech的汽车级软件技术LeddarVision™是一款灵活、稳健、经济、传感器无关的解决方案，可提供高度精确的3D环境模型。此外，该可扩展软件还采用人工智能和计算机视觉算法，以融合来自L2-L5应用中所部署传感器的原始数据，从而支持汽车工程师学会（SAE）定义的所有自主性级别。LeddarTech使用原始数据融合技术检测道路上的极小障碍物，与传统的“物体融合”解决方案相比，其检测率更高，误报更少。此外，该技术还可检测到未分类的障碍物，为车辆提供更多的安全性。

LeddarTech为尖端汽车和移动出行应用程序提供了多项创新，已获授权或已申请超过140项专利，助力提升ADAS及自主驾驶性能。

有关LeddarTech的更多信息，请访问www.leddartech.com或在LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube上关注我们。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+1-418-653-9000转分机232daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志均是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

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