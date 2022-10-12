LeddarTech 採用汽車軟體商業模式支援 ADAS 和 AD 解決方案

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魁北克, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 很高興地宣布，公司將採用一種可為汽車軟體商業模式提供更多專用資金和團隊資源的商業策略。LeddarTech® 是一家全球領先的感應技術公司，可提供最靈活、最強大、最精確的 ADAS 和 AD 感應技術。

十多年來，LeddarTech 一直走在開發感應技術的前端，致力於滿足全球公路和越野市場的機動性要求。這家公司多年來投入了大量資金，潛心開發獨創的原始資料感應器整合及感知解決方案。此解決方案不僅榮獲多項大獎，還受到全球各大一級汽車公司及原始設備製造商的關注。

LeddarTech 的整合及感知軟體解決方案 LeddarVision™ 是一種高性能、可擴充、感應器通用和汽車級的解決方案，可提供高度精準的 3D 環境模型。此外，透過運用 AI 和電腦視覺演算法來整合 L2-L5 應用中的感應器原始資料，LeddarVision 可支援所有 SAE 自動駕駛等級。LeddarTech 使用原始資料整合解決方案來偵測道路上極小的障礙，其偵測率比傳統的「物體整合」解決方案更高，誤報更少。此外，此解決方案還支援偵測未分類的障礙，為車輛提供多一層安全防護。

「我很高興地宣布，作為汽車 ADAS 和 AD 應用軟體領域的領導企業，LeddarTech 已邁入新發展階段。」LeddarTech 執行長 Charles Boulanger 先生表示：「我們在幾年前便開始涉足汽車軟體領域。我們開發出獨特的解決方案，更因此獲獎。對於因加速大規模採用大量自動駕駛，而有許多問題需要解決的汽車產業而言，這個解決方案備受好評。」Boulanger 先生繼續道：「從市場分析師和客戶的結論可清楚知道，我們在提供軟體解決方案上擁有獨特地位，原始設備製造商需要這些解決方案來提高 ADAS 和 AD 效能。」Boulanger 先生表示：「市場上現在非常需要可以輕鬆整合並包含 LeddarVision 所有優點的感應器整合及感知解決方案，更甚以往，而我們的產品使用了原始資料整合，因此對客戶而言更有吸引力。」Boulanger 先生總結：「LeddarTech 團隊十分興奮並欲朝著這個方向繼續發展。我們潛心投入，努力透過技術來實現這看似高遠卻可達成的目標，也就是使 LeddarVision 成為市場上最被廣泛採用的感應器融合及感知軟體解決方案。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家汽車 ADAS 和 AD 軟體公司，致力於提供全方位端對端原始資料整合及感知解決方案，協助客戶解決整個價值鏈的重要挑戰。

LeddarTech 的 LeddarVision™ 是一種靈活、強大、實惠、感應器通用的汽車級軟體技術解決方案，可提供高度精準的 3D 環境模型。此外，透過運用 AI 和電腦視覺演算法來整合 L2-L5 應用中的感應器原始資料軟體，這款可擴充軟體可支援所有 SAE 自動駕駛等級。LeddarTech 使用原始資料整合解決方案來偵測道路上極小的障礙，其偵測率比傳統的「物體整合」解決方案更高，誤報更少。此外，此解決方案還支援偵測未分類的障礙，為車輛提供多一層安全防護。

LeddarTech 完成了先進汽車和機動性應用領域的多項創新，獲得或申請的專利超過 140 項，大大增強 ADAS 和自動駕駛能力。

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聯絡資訊：

LeddarTech Inc. 全球行銷、通訊及投資人關係副總裁 Daniel Aitken

電話號碼：+ 1-418-653-9000 (外部請加 232) daniel.aitken@leddartech.com

投資人關係聯絡資訊：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

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