McKinsey & Company nutzt KI-gestützte Intelligenz zur Bereitstellung kundenorientierter Erlebnisse mit CustomerOne

NEW YORK und LONDON, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heutzutage müssen Marketing- und Vertriebsteams auf völlig neue Weise mit ihren Verbrauchern und Käufern in Kontakt treten. Aber unzusammenhängende Daten, komplexe Tech-Stacks und isolierte Arbeitspraktiken können diese Bemühungen zunichtemachen.



Deshalb erweitert McKinsey & Company die Leistungsfähigkeit des bewährten, umfassenden Ansatzes von CustomerOne . Durch Personalisierung in großem Umfang, Umsatzsteigerung und datengesteuerte Preisgestaltung können Unternehmen in jeder Branche 10–20 % Umsatzwachstum erzielen.

Mithilfe des Einsatzes von QuantumBlack, KI von McKinsey verwendet CustomerOne einen Hybrid-Intelligence-Ansatz, der menschliches Verständnis mit Maschinen- und KI-Intelligenz kombiniert, um Kundeneinblicke zu offenbaren, Wachstumschancen zu erkennen und schnell nachhaltige Wirkung zu erzielen. Es bietet auch agile Betriebsmodelle und baut Fähigkeiten auf, um wichtige Erkenntnisse in Kundenaktionen umzuwandeln.

Umsetzbare Erkenntnisse mit ganzheitlichen Wachstumstransformationen an die Oberfläche bringen

Kundenpräferenzen, Anforderungen und Dynamik ändern sich schnell. Für Unternehmen mit isolierten Funktionen und komplexen Technologie-Stacks ist es eine Herausforderung, mit ihren Kunden Schritt zu halten. Der Datenboom sowie die Verbreitung und Konvergenz von Vertriebskanälen erschweren diese Herausforderung zusätzlich. Um die richtigen Momente auf allen Kanälen festzuhalten, neue Wachstumshorizonte zu identifizieren und langfristigen Wert zu erzielen, benötigen diese Unternehmen einen End-to-End-Ansatz, der Technologie mit fundiertem Fachwissen in Einklang bringt.

CustomerOne integriert Strategie, Technologie, KI-gestützte Wachstumsfunktionen und Implementierungsbeschleuniger nahtlos. Es fördert das Umsatzwachstum, schafft einen langfristigen Kundenwert und hilft Marketing- und Vertriebsteams, durch die Optimierung von Effizienz und Effektivität über den gesamten Verkaufstrichter hinweg höhere Renditen zu erzielen.

„Wir haben viele seismische Verschiebungen in der Art und Weise erlebt, wie sich Verbraucher und Käufer verändern“, so Kelsey Robinson, Senior Partner, McKinsey & Company. „Sie haben eine enorme Kraft. Die Fähigkeit von Marketing- und Vertriebsteams, in dieser neuen Welt erfolgreich zu sein, hängt davon ab, was sie mit den unglaublichen Mengen an vom Verbraucher genehmigten Daten tun, um näher an den Kunden heranzukommen, Erfahrungen zu personalisieren und „zündende“ Momente zu schaffen.“



Zu den erweiterten Domänenfunktionen von CustomerOne gehören:

Personalisierung und Kundenwertmanagement: Fördert die Personalisierung in großem Umfang durch die Integration einheitlicher Kundendaten, maschineller Lernalgorithmen und Analysen, damit Marketingspezialisten die richtigen Erkenntnisse gewinnen und darauf reagieren können. Erfolgreiche Unternehmen erzielen 40 % mehr Umsatz mit Personalisierung als ihre Mitbewerber.

Umsatzwachstum: KI-gestützte Funktionen ermöglichen es Vertriebsteams, neue Kunden zu gewinnen, die Kundenbindung zu erhöhen und die Loyalität zu fördern. Unternehmen, die dies gut machen, erzielen ein Umsatzwachstum von 10 bis 20 %.

B2B-Preisgestaltung: Hilft Unternehmen bei der Analyse komplexer Marktdynamiken, einschließlich Zahlungsbereitschaft der Kunden, Kunden- und Produktsegmentierung und Vertragsleistung. CustomerOne verwendet die Ergebnisse, um Preise und Leistung dynamisch zu verwalten und überdurchschnittliche Verbesserungen zu erzielen. Unternehmen, die datengesteuerte Preisgestaltung verwenden, erzielen 2–7 % Umsatzrendite, indem sie ihre Margen erweitern.





„Erfolgreiche Veränderungen erstrecken sich über die gesamte Handelsorganisation. Von der strategischen Entscheidung, wo und wie man wachsen möchte, bis hin zu den Erkenntnissen, die jede Kundeninteraktion beeinflussen, haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, wenn es darum geht, die richtigen Talente, Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Technologien in einen umfassenden Ansatz zu integrieren, um Veränderungen voranzutreiben. Die Erweiterung von CustomerOne bringt unsere Fähigkeiten zusammen, um schnellere End-to-End-Transformationen für unsere Kunden in allen Branchen voranzutreiben“, so Stuart Schardin, Partner bei McKinsey & Company.

„Auch in den besten Zeiten ist Wachstum nicht einfach. Tatsächlich wachsen 25 % der Unternehmen überhaupt nicht“, so Jeff Hart, Partner, McKinsey & Company. „Der Kern unserer Arbeit besteht darin, unseren Kunden aus allen Branchen dabei zu helfen, diesen Moment mit einem bewährten, technologiegestützten Ansatz zu meistern, der es erleichtert, Erkenntnisse und Empfehlungen zu nutzen und schnell neue Wachstumschancen zu erschließen. Beispielsweise konnte ein Logistikunternehmen mit diesem Ansatz seine Marge um 44 % steigern, während ein Chemieunternehmen innerhalb von sechs Wochen eine Umsatzrendite von 2 % erzielte.“

Um mehr über CustomerOne zu erfahren, klicken Sie hier .

Über McKinsey Growth, Marketing & Sales



Die Mission des Bereichs McKinsey Growth, Marketing & Sales ist es, Führungskräfte von Verbraucher- und B2B-Kunden dabei zu unterstützen, bedeutsames Wachstum durch sinnvolle Transformation und marketinggesteuerten Gewinn zu schaffen. Der Bereich hilft unseren Kunden, ihre strategische Ausrichtung festzulegen, ihre Marketing- und Vertriebsfähigkeiten zu entwickeln und ihre Organisation zu vernetzen, um das volle Potenzial der modernen Omnichannel-Möglichkeiten auszuschöpfen. Kunden profitieren von McKinseys Erfahrung in den Kernbereichen Marketing, B2B- und B2C-Preisgestaltung, Kundenerlebnis sowie Vertriebs- und Kanalmanagement.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

USA: Digennaro Communications

MaryLiz Ghanem – EL

McKinsey-DiGennaro@digennaro-usa.com

+1 917-518-8422