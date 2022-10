McKinsey & Company Usa Inteligência com Base em IA para Oferecer Experiências Centradas no Cliente com a CustomerOne

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

NOVA YORK e LONDRES, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- As equipes de marketing e vendas de hoje têm que se conectar com seus consumidores e compradores de maneiras totalmente novas. Mas dados desarticulados, pilhas de tecnologia complexas e práticas de trabalho em silos podem inviabilizar esses esforços.



É por isso que a McKinsey & Company está ampliando a abordagem comprovada e abrangente da CustomerOne . Ao impulsionar a personalização em escala, o crescimento das vendas e a ativação de preços baseados em dados, as organizações em qualquer setor podem alcançar um aumento de 10-20% da receita.

Desenvolvida por QuantumBlack, AI da McKinsey , a CustomerOne usa uma abordagem de inteligência híbrida, combinando a compreensão humana com a inteligência de máquina e IA, para revelar insights do cliente, identificar oportunidades de crescimento e proporcionar um rápido impacto duradouro. Ela também fornece modelos operacionais ágeis e cria recursos para transformar insights críticos em ações do cliente.

Insights Acionáveis na Superfície com Transformação Total do Crescimento

As preferências, demandas e dinâmicas do cliente estão mudando rapidamente. Para as organizações com funções em silos e pilhas de tecnologia complexas, é um desafio permanecer em sintonia com seus clientes. O boom de dados, bem como a proliferação e convergência de canais de vendas, torna esse desafio ainda mais difícil. Para capturar os momentos certos em todos os canais, identificar novos horizontes de crescimento e obter valor de longo prazo, essas organizações precisam de uma abordagem completa que alinhe a tecnologia com profundo conhecimento.

A CustomerOne integra perfeitamente a estratégia, tecnologia, capacidades de crescimento alimentadas por IA e os aceleradores de implementação. Ela impulsiona o crescimento de primeira linha, cria valor para o cliente a longo prazo e ajuda as equipes de marketing e vendas a obter retornos mais altos, otimizando a eficiência e a eficácia em todo o funil de vendas.

“Observamos muitas grandes alterações na maneira como os consumidores e compradores estão mudando”, disse Kelsey Robinson, Sócia Sênior da McKinsey & Company. “Eles têm um tremendo poder. A capacidade de as equipes de marketing e vendas terem sucesso neste novo mundo depende do que elas fazem com as incríveis quantidades de dados liberados pelo consumidor para se aproximar do cliente, personalizar experiências e criar momentos de ‘ignição’.”



O conjunto expandido de recursos de domínio da CustomerOne inclui:

Personalização e Gestão de Valor do Cliente: Impulsiona a personalização em escala, integrando dados unificados do cliente, algoritmos de aprendizado de máquina e funções analíticas, para que os profissionais de marketing possam obter os insights certos e agir de acordo com eles. As empresas com desempenho superior alcançam uma receita 40% mais alta com a personalização do que as outras.

Aumento das Vendas: Os recursos com base em IA viabilizam que as equipes de vendas conquistem novos clientes, aumentem a retenção dos clientes, e conquistem a fidelidade. As empresas que fazem isso bem impulsionam um crescimento de 10-20% da receita.

Preços B2B: Ajuda as organizações a analisar dinâmicas de mercado complexas, incluindo a disposição do cliente para pagar, segmentação de clientes e produtos, e desempenho dos contratos. A CustomerOne usa os resultados para gerenciar dinamicamente os preços e o desempenho, e alcançar melhorias superiores às do mercado. As empresas que usam preços com base em dados alcançam 2-7% de retorno sobre as vendas, expandindo suas margens.



“Mudanças bem-sucedidas se estendem por toda a organização comercial. Desde a decisão estratégica sobre onde e como crescer, até os insights que informam cada interação com o cliente, a maioria das organizações tem dificuldades quando se trata de colocar o talento, a experiência, as capacidades e a tecnologia certos em uma abordagem abrangente para impulsionar a mudança. A extensão da CustomerOne reúne nossas capacidades em um só local para impulsionar transformações totais mais rápidas para nossos clientes em todos os setores”, disse Stuart Schardin, Sócio da McKinsey & Company.

“Mesmo nos melhores momentos, o crescimento não é fácil. Na verdade, 25% das empresas não crescem”, disse Jeff Hart, Sócio da McKinsey & Company. “Estamos concentrados em ajudar nossos clientes em todos os setores a conhecer esse momento com uma abordagem comprovada e habilitada para a tecnologia, que facilita o consumo de insights e recomendações, e revela rapidamente novas oportunidades de crescimento. Por exemplo, uma empresa de logística que usou essa abordagem conseguiu expandir suas margens em 44%, enquanto uma empresa química alcançou 2% de retorno sobre as vendas em seis semanas.”

Para mais informação sobre a CustomerOne, clique aqui .

Sobre o Crescimento, Marketing e Vendas da McKinsey

A missão da McKinsey Growth, Marketing & Sales é ajudar os líderes de clientes consumidores e business-to-business a criar Crescimento Que Importa por meio de transformações significativas e lucro orientado por marketing. Ela ajuda nossos clientes a definir sua direção estratégica, desenvolver suas capacidades de marketing e vendas, e conectar sua organização para realizar todo o potencial das oportunidades omnicanal de hoje. Os clientes se beneficiam da experiência da McKinsey nas principais áreas de marketing, preços B2B e B2C, experiência do cliente e gerenciamento de vendas e canais.

