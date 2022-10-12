麦肯锡通过CustomerOne使用人工智能驱动型情报提供以客户为中心的经验

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纽约和伦敦, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 如今，营销和销售团队必须以全新的方式与消费者和买家建立联系。但是，数据分离、复杂的技术栈和孤立的工作实践可能会阻碍这些努力。



正因为如此 ，麦肯锡公司 将扩展 CustomerOne 已经过验证的全面方法。通过大规模推动个性化、销售增长和实现数据驱动定价，任何行业的组织都可以实现10-20%的收入增长。

CustomerOne采用 QuantumBlack, AI by McKinsey 技术，利用混合智能方法，将人类理解与机器和人工智能相结合，以揭示客户洞察，识别增长机会，并快速实现持久影响。它还提供敏捷的运营模式并创建将关键见解转化为客户行动的能力。

通过端到端增长转变呈现可行的见解

客户的偏好、需求和动态正在迅速变化。对于职能分离、技术栈复杂的组织来说，与客户保持同步是一项挑战。数据激增以及销售渠道的扩散和融合使这一挑战更加艰巨。为了在各个渠道抓住正确时刻、确定新的增长前景和获取长期价值，这些组织需要一种将技术与深厚的专业知识相结合的端到端方法。

CustomerOne无缝集成了战略、技术、人工智能驱动型增长能力，以及实施加速器。它推动收入增长，创造长期客户价值，并通过优化整个销售漏斗的效率和效果，帮助营销和销售团队实现更高回报。

麦肯锡高级合伙人Kelsey Robinson表示：“我们看到消费者和买家的改变过程出现了许多巨大变化。他们拥有巨大的力量。营销和销售团队能否在这个新的世界中取得成功，取决于他们如何处理数量极大的消费者许可数据，以更接近客户、个性化体验和创造‘点亮’时刻。”



CustomerOne经过扩展的功能范围组合包括：

个性化和客户价值管理：通过整合统一的客户数据、机器学习算法和分析来大规模推动个性化，以使营销人员获得正确的见解并据此采取行动。与其他公司相比，表现出色的公司通过个性化服务可增加40%的收入。

销售增长：人工智能驱动功能使销售团队能够赢得新客户、提高客户保留率并推动忠诚度。在这方面表现良好的公司能推动10-20%的收入增长。

B2B定价：帮助组织分析复杂的市场动态，包括客户支付意愿、客户和产品细分以及合同执行情况。CustomerOne使用输出对定价和性能进行动态管理，并实现高于市场水平的改进。使用数据驱动定价的公司通过扩大利润率实现2-7%的销售回报率。



“成功变革扩展到整个商业组织。从关于发展方向和方式的战略决策，到为每次客户互动提供依据的见解，在将正确的人才、专业知识、能力和技术纳入到推动变革的一个全面方法中时，大多数组织都会遇到困难。CustomerOne的扩展将我们的能力整合在一起，为我们跨不同行业的客户推动更快的端到端转型，”麦肯锡公司合伙人Stuart Schardin表示。

麦肯锡合伙人Jeff Hart表示：“即使是在最顺利的时候，增长也不是一件容易的事。事实上，25%的公司根本没有增长。我们所做工作的核心是帮助各行各业的客户以一种经过验证的技术支持型方法迎接这一时刻，能够更加便捷地运用洞察和建议，并快速解锁新的增长机会。举例来说，一家物流公司使用这种方将利润率提高了44%，而一家化工公司在六周内实现了2%的销售回报率。”

如需了解有关CustomerOne的更多内容，请点击 此处 。

关于麦肯锡“增长、营销和销售”

麦肯锡“增长、营销和销售” 实践的使命在于帮助消费者客户和企业对企业客户的领导者通过有意义转型和市场驱动型利润来实现重要增长（Growth That Matters）。该实践帮助我们的客户设定其战略方向，发展其市场和销售能力，并连接其所属组织，从而充分发挥如今全渠道机会的全部潜力。客户受益于麦肯锡在营销、B2B和B2C定价、客户体验以及销售和渠道管理等核心领域的经验。

如需了解更多信息，请联系：

美国：Digennaro Communications

MaryLiz Ghanem – EL

McKinsey-DiGennaro@digennaro-usa.com

917-518-8422