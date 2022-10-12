麥肯錫公司透過CustomerOne以人工智能提供客戶至上的體驗

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日紐約和倫敦, Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 時至今日，推廣與銷售團隊必須以嶄新途徑與消費者和購買者建立聯繫，但數據雜亂無章、技術堆疊情況複雜以及各自為政的工作方式卻會造成拖累。



正因如此， 麥肯錫公司 正在著力加強 CustomerOne 通過考驗的全面策略能力，提供成規模的個人化服務、推高銷售額以及基於數據的定價基準，讓每個行業的組織都可以達到10-20%的收入增長。

藉著 QuantumBlack, AI by McKinsey 為基礎，CustomerOne運用混合式智能策略，將人類認知與機器和人工智能互相結合，揭示客戶洞見、鎖定增長的機會，並迅速達到持久的影響，更賦予靈活的營運模式，累積將關鍵見解化為客戶行動的能力。

透過端對端的增長轉型帶來可付諸實踐的見解

客戶偏好、需求和形勢迅速變化。如果組織內的部門各自為政而技術堆疊情況複雜，緊貼客戶的步伐便是一大挑戰。數據氾濫以及銷售渠道的增加與融合，令這個挑戰更加艱鉅。為了掌握不同渠道的合適時機、發掘新的增長空間以及捕捉長期價值，組織需要技術與深度專業知識相結合的端對端策略。

CustomerOne無縫地整合策略、技術、人工智能為本的增長能力和實施加速器，不但加強收入增長，亦創造長期客戶價值，更藉著優化整個銷售渠道的效率與成效，幫助推廣與銷售團隊取得更高的回報。

麥肯錫公司的高級合夥人Kelsey Robinson認為：「消費者與購買者領域出現了翻天覆地的變化，而且他們擁有非同凡響的力量，所以推廣與銷售團隊能否在這個新世界取得成功，關鍵繫於如何善用消費者同意提供的大量數據，從而更了解客戶，提供個人化體驗，創造『關鍵』時刻。」



CustomerOne的強化能力領域包括：

個人化與客戶價值管理：藉著整合統一客戶數據、機器學習演算法和分析工具，提供大規模的個人化服務，協助推廣部門獲得精準的見解並相應付諸行動。表現突出的公司從個人化服務獲得的收入較同業高出40%。

銷售額增長：通過人工智能支援，銷售團隊能夠爭取新客戶，有助提高客戶維繫率和忠誠度，而有此良好表現的公司可以將收入增加10-20%。

B2B定價：幫助組織分析複雜的市場形勢，包括客戶支付的意願、客戶與產品的分佈以及合同的表現。CustomerOne運用輸出數據來靈活管理定價和表現，達致優於市場的改進。以數據作為定價基準的公司能夠提高利潤率，實現2-7%的銷售回報。



麥肯錫公司合夥人Stuart Schardin表示：「成功的改變會滲透至整個商業組織的不同層面。無論是對鎖定增長乃至如何入手的策略決定，還是每次與客戶互動背後的見解，大多數組織並未成功將合適的人才、專業知識、能力和技術整合為全面的策略，繼而帶來改變。CustomerOne的擴展匯集我們的各種不同能力，為各行各業的客戶提供更快的端對端轉型。」

「即使在最理想的環境，增長亦不是唾手可得。事實上，25%的公司根本沒有增長。」麥肯錫公司合夥人Jeff Hart指出：「我們的核心任務是幫助各行各業的客戶，藉著通過考驗的技術為本的策略來迎接這個時刻，讓他們更容易發揮見解和落實建議，並且迅速把握新的增長契機。例如，某家物流公司運用這個策略，成功將利潤率增加44%，而某家化工公司則在六週內達到2%的銷售額回報。」

如欲了解更多有關CustomerOne的資訊，請點撃 此處 。

關於麥肯錫增長、推廣和銷售業務

麥肯錫增長、推廣及銷售 業務的使命是幫助消費者和企業對企業(B2B)客戶的領導者透過有意義的轉型和市場營銷驅動的利潤創造重要的增長。此項業務可幫助我們的客戶設定策略方向、發展其市場營銷和銷售能力，並將其組織連繫起來，以充分挖掘當今全渠道機遇的潛力。客戶受益於麥肯錫在市場營銷、B2B和B2C(企業對客戶)定價、客戶體驗以及銷售和渠道管理等核心領域的經驗。

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