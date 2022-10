Coinsquare ouvre la voie en devenant la première plateforme de négociation de cryptoactifs au Canada enregistrée en tant que courtier en valeurs mobilières et membre de l’OCRCVM

English French

TORONTO, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coinsquare la plus ancienne plateforme de négociation de cryptoactifs au Canada, a annoncé aujourd’hui que l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a approuvé l’inscription de Coinsquare comme courtier et son adhésion à l’OCRCVM. Ce statut réglementaire positionnera désormais Coinsquare comme le premier courtier en valeurs mobilières et membre du marché uniquement en cryptomonnaie, enregistré auprès de l’OCRCVM, sur le marché canadien, toutes provinces et tous territoires confondus.



Coinsquare a procédé directement à l’enregistrement auprès de l’OCRCVM, qui impose une norme de réglementation plus élevée, connue des clients et offrant le plus haut degré de protection des investisseurs. Les concurrents devront suivre le même parcours rigoureux pour satisfaire aux normes réglementaires de l’OCRCVM dans les deux ans suivant l’obtention de leur licence de courtier provisoire et soumis à des restrictions. L’octroi d’une licence restreinte de courtier permet aux plateformes de négociation de cryptoactifs d’opérer selon des paramètres limités pendant qu’elles se préparent à l’enregistrement permanent auprès de l’OCRCVM.

En traitant avec une société inscrite auprès de l’OCRCVM, les clients de Coinsquare ont désormais l’assurance et la sécurité supplémentaires de savoir que Coinsquare opère au plus haut niveau de conformité et de surveillance des courtiers dans le cadre du système réglementaire existant.

Avantages pour le client de faire affaire avec un courtier inscrit auprès de l’OCRCVM :



Une séparation et une conservation complètes des actifs des clients grâce à l’utilisation de dépositaires agréés, réglementés de manière indépendante et assurés.

De solides contrôles financiers et opérationnels, y compris une couverture d’assurance, des rapports financiers réguliers et le maintien d’un capital adéquat pour garantir la stabilité du fonctionnement de l’entreprise.

Obligations en matière de prix raisonnables : Les clients bénéficient de prix transparents et raisonnables lorsqu’ils négocient avec Coinsquare et peuvent compter sur la meilleure qualité de service qu’ils attendent de leurs courtiers canadiens traditionnels.

Protection contre l’insolvabilité : Les liquidités des comptes clients sont assurées contre l’insolvabilité par le Fonds canadien de protection des investissements (FCPE).

Surveillance et examen de la conformité : La conduite des affaires, les processus de supervision, les compétences des employés, la gouvernance interne et l’activité de négociation de Coinsquare sont surveillés et font l’objet d’examens de routine.



« Si vous négociez de la crypto aujourd’hui au Canada, vous investissez en dehors du système financier traditionnel entièrement réglementé, avec ses garanties et protections inhérentes », déclare Martin Piszel, PDG de Coinsquare. « Aujourd’hui, Coinsquare est devenu le seul négociant en cryptomonnaies enregistré auprès de l’OCRCVM et membre de marché. Pour la première fois, les Canadiens ont la possibilité d’investir dans des cryptoactifs, en sachant qu’ils bénéficient de toutes les protections de l’OCRCVM. »

En plus de devenir un courtier en valeurs mobilières de l’OCRCVM, Coinsquare a également été autorisé à exploiter un système alternatif d’échanges (SAE) réglementé. Coinsquare prévoit de développer son modèle de SAE au fil du temps afin de fournir un marché fluide et transparent, de la même manière que les actions traditionnelles sont négociées. Coinsquare estime que ce modèle permettra de résoudre le problème de la négociation sans liquidité dans l’environnement crypto de détail fragmenté actuel.

Alors que l’adoption des cryptomonnaies se développe, Coinsquare s’efforce de combler le fossé entre les marchés financiers traditionnels et l’écosystème décentralisé. L’ OCRCVM surveille traditionnellement l’ensemble des courtiers en valeurs mobilières et des activités de négociation sur les marchés canadiens des titres de créance et des actions. Récemment, l’OCRCVM a pris en charge la réglementation et la surveillance de la négociation des cryptomonnaies au Canada. Grâce à l’inscription auprès de l’OCRCVM, les plus de 500 000 utilisateurs de Coinsquare peuvent négocier plus de 40 cryptomonnaies individuelles et plus de 820 paires de devises et avoir la certitude d’être protégés par le plus haut niveau de conformité et de surveillance réglementaire.

Récemment, Coinsquare a annoncé qu’elle avait conclu un accord définitif avec CoinSmart Financial Inc. en vue de l’achat de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Cela fait de Coinsquare l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au Canada.

À propos de Coinsquare :

Fondée en 2014 avec pour mission de créer une plateforme financière ouverte et réglementée, la mission de Coinsquare est de moderniser la finance pour tous en utilisant la technologie des chaînes de blocs. Coinsquare pense que les produits financiers doivent être faciles à utiliser, ouverts et transparents. C’est pourquoi nous avons créé notre plateforme pour simplifier et améliorer la manière dont les actifs financiers sont gérés, échangés et transférés. À ce jour, Coinsquare négocie pour le compte de plus d’un demi-million de Canadiens, a levé plus de 100 millions de dollars de capitaux et a exécuté avec succès des transactions pour un montant supérieur à 8 milliards de dollars canadiens. Plus récemment, avec l’acquisition de CoinSmart, Coinsquare est devenu l’une des plus grandes entreprises d’actifs numériques du Canada.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.coinsquare.com .

Contact :

Wachsman PR Courriel : coinsquare@wachsman.com

Courriel de Coinsquare press@coinsquare.com