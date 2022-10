IBA étend ses activités en Afrique sub-saharienne et signe un contrat avec le Sweden Ghana Medical Centre pour un IntegraLab® PLUS à Accra, au Ghana

English French

Nouveau contrat élargissant l'accès aux diagnostics dans les marchés émergents

Louvain-La-Neuve, Belgique, 13 octobre 2022 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader de la technologie des accélérateurs de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce aujourd'hui un nouveau contrat avec le Sweden Ghana Medical Centre (SGMC) pour un IntegraLab® PLUS à Accra, au Ghana. Le SGMC est un centre de soins oncologiques privé de premier plan, dont l'objectif est de fournir des traitements de la plus haute qualité en Afrique occidentale. Ce contrat marque la présence croissante d'IBA dans la région, avec des opérations dans 21 pays.

IntegraLab® PLUS est une solution entièrement intégrée qui combine des équipements et des services pour établir un centre de production de produits radiopharmaceutiques selon les bonnes pratiques de fabrication "GMP" (Good Manufacturing Practices), adapté aux besoins spécifiques de chaque client. Le contrat comprend la livraison d'une solution IntegraLab®, consistant en l'installation et l'intégration d'un Cyclone® KIUBE 100 avec Synthera® Extension, Synthera®+ HPLC et chargeur IFP. Le Sweden Ghana Medical Center bénéficiera de l'expertise d'IBA pour la mise en service complète de sa radiopharmacie.

Ce contrat fait suite à plusieurs autres signés en Tanzanie et en Afrique du Sud, et souligne une nouvelle fois l'ambition d'IBA d'élargir l'accès aux solutions de diagnostics et de traitements du cancer dans les régions du monde à faible densité de population et ayant un accès limité aux soins de santé. La demande d'équipements diagnostiques et thérapeutiques en Afrique est en pleine croissance. Les cas de cancer atteignent plus de 800 000 cas1 par an en Afrique sub-saharienne.

Cette dernière annonce fait suite au lancement par IBA du Cyclone® KEY en janvier dernier, qui offre un accès mondial plus large aux solutions de diagnostic en oncologie, neurologie et cardiologie car elle répond à une demande du marché africain pour des solutions compactes de production de produits radiopharmaceutiques.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer chez IBA, a commenté : « Ce contrat marque une étape importante pour IBA alors que nous étendons l’utilisation de notre technologie aux marchés émergents comme l’Afrique. L’innovation continue au sein de la division RadioPharma Solutions, renforcée par le développement continu de notre technologie, est essentielle pour permettre à plus de patients d’accéder aux diagnostics et aux traitements nécessaires. Cela est au cœur de la mission d’IBA. Nous nous réjouissons de travailler avec SGMC et de l’aider à réaliser sa mission d’être à l’avant-garde des soins oncologiques en Afrique. »

Dr. Clement Edusa, CEO et Medical Director chez Sweden Ghana Medical Centre, a ajouté : « Chez SGMC, notre vision est de fournir les meilleurs soins oncologiques possibles en Afrique de l’Ouest. L’IntegraLab® nous permettra de fournir à nos patients les tests d’imagerie diagnostique les plus innovants, dans l’espoir de pouvoir identifier la maladie et dès lors commencer un traitement approprié beaucoup plus rapidement. La technologie d’IBA nous fournit non seulement un système de cyclotron économique et convivial, mais également des solutions sur mesure qui répondent à nos besoins spécifiques, ce qui nous permet de fournir les meilleurs soins possibles à nos patients. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Sweden Ghana Medical Centre (SGMC)

Chez SGMC, notre vision est d’offrir les meilleurs soins privés contre le cancer en Afrique de l’Ouest. Notre promesse est que dans tout ce que nous faisons, nous nous efforcerons toujours d’éliminer le fardeau du cancer. Notre mission est d’être un modèle à travers l’Afrique pour les soins oncologiques. L’équipe médicale de SGMC est reconnue pour ses excellentes normes et la haute qualité des services et des soins personnels que nous fournissons. Nous sommes des pionniers dans notre domaine, avec des employés qualifiés qui sont motivés à offrir les meilleurs traitements contre le cancer pour tous nos patients.

Pour de plus amples informations : https://www.sgmccancercentre.com/

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/971-sub-saharan-africa-hub-fact-sheets.pdf





