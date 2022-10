English Dutch

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 oktober 2022 – 7u CET

Fagron realiseert omzetgroei van 21,5% naar €173 miljoen

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar kwartaalresultaten voor de periode eindigend 30 september 2022.

Kernpunten

Q3 2022 omzetgroei in alle regio’s Omzet met 21,5% gestegen naar €173 miljoen (10,7% tegen constante wisselkoersen) gesteund door organische groei, acquisities en wisselkoersen Organische omzetgroei van 11,5% in Q3 2022 en 13,5% in de eerste 9 maanden 2022 (1,7%, respectievelijk 5,1% tegen constante wisselkoersen)

Robuste prestaties in EMEA en proactieve strategische acties in Latijns- en Noord-Amerika Aanhoudende positieve omzetontwikkeling in EMEA door gestructureerde uitvoering van onze strategie Handhaving marktleiderschap in Latijns-Amerika door operationele aanpak te stroomlijnen om veranderende markt dynamiek te pareren Sterke onderliggende vraag in Noord-Amerika geraakt door wereldwijde tekorten in toeleveringsketen Voorraadbeheer en kostenefficiëntie belangrijkste focus van gecentraliseerd inkoopteam om productbeschikbaarheid te maximaliseren en prijsstelling te optimaliseren

Verdere uitrol van gedisciplineerde acquisitie strategie Integratie van Curaphar, Hiperscan, Pharma-pack en bereidingsfaciliteit in Boston verloopt volgens plan Versnelde integratie van Letco Beoordeling van kansen in al onze markten

Voortgang milieu en sociale initiatieven Gecommitteerd om wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen als onderdeel van duurzaamheidsstrategie



Rafael Padilla, CEO van Fagron merkt op:

“Onze derde kwartaalresultaten reflecteren de bestendigheid van onze business met positieve ontwikkelingen in verschillende markten ondanks de toenemende uitdagingen in de makro-omgeving. De opwaartse trend in EMEA heeft zich voortgezet als gevolg van diverse acties gericht op het versterken van onze concurrentiepositie en het vergroten van de efficiëntie. In Latijns-Amerika houdt de toegenomen concurrentiedruk en verslapping van de markt aan en blijven we ons richten op het behoud van marktleiderschap door onze operatie verder te optimaliseren en te sturen op commerciële effectiviteit ter bescherming van onze winstgevendheid. Tenslotte hebben we onze focus op kwaliteit verder bekrachtigd in Noord-Amerika, terwijl we impact zagen van verschillende externe factoren zoals een aanhoudend tekort aan injectienaalden en onderbrekingen in verzendingen door orkaan Ian.

Aangezien het tekort aan injectienaalden waarschijnlijk aanhoudt, verwachten we dat onze Wichita run rate op het huidige niveau zal blijven gedurende het vierde kwartaal, ondanks de sterke onderliggende vraag, en zal uitkomen op ten minste US$95 miljoen (op jaarbasis) aan het eind van het jaar. Samen met de recent aangekochte bereidingsfaciliteit in Boston, waar we goede voortgang hebben gemaakt door onze commerciële expertise vanuit Wichita in te zetten en we verschillende nieuwe klanten aan boord hebben gebracht, verwachten we dat op jaareinde 2022 de gecombineerde run rate (op jaarbasis) hoger zal zijn dan US$110 miljoen.

We blijven vertrouwen hebben in de vooruitzichten van onze business wereldwijd en handhaven onze guidance voor 2022 en onze middellange verwachtingen die we eerder dit jaar hebben gegeven.”

