RoodMicrotec meldet für das dritte Quartal 2022 eine Wachstumsrate von 19 % im Vergleich zum Vorjahr

English German

Gesamteinnahmen in Q3/ 2022 von 4,3 Mio. EUR , Zuwach s von 19 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Auftragsvolumen seit Quartalsbeginn weiter gestiegen

Neue Investitionen zur Steigerung der Kapazitäten und Ressourcen





Deventer, 13. Oktober 2022 – RoodMicrotec N.V., ein führendes unabhängiges Unternehmen für die Lieferung von Halbleitern und Qualitätsdienstleistungen, veröffentlicht heute sein Handelsupdate für das dritte Quartal 2022. Die Gesamteinnahmen für das Quartal betrugen 4,3 Mio. EUR, was einem Zuwachs von 19 % gegenüber dem Gesamteinkommen im dritten Quartal 2021 (3,6 Mio. EUR) entspricht. Die Abteilung Testbetrieb wächst mit bestehenden und neuen Kunden kontinuierlich weiter. Die Gesamteinnahmen für die ersten 9 Monate 2022 lagen bei 11,6 Mio. EUR und damit 6 % über den Gesamteinkünften der ersten 9 Monate 2021 (10,9 Mio. EUR). Aufgrund langfristiger Verträge und steigender Nachfrage von Neukunden ist der Wert des Auftragsbestandes höher als zu Beginn des Quartals. Dies bildet eine gute Basis für die kommenden Quartale.

„Wir sind mit den hohen Gesamteinnahmen des Jahres sehr zufrieden, und insbesondere mit dem dritten Quartal, in dem die höchsten vierteljährlichen Gesamteinnahmen der letzten 20 Jahre erzielt wurden.”, sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec. „Wir investieren weiterhin in neue Anlagen, um die steigende Nachfrage unserer Kunden erfüllen zu können. In 2022 haben wir neue Handler und Testmaschinen sowie neue Systeme für die Abteilungen Qualification und Failure Analysis erworben.”

Ausblick

RoodMicrotec erwartet für 2022 Gesamteinnahmen im Bereich von 15,0 Mio. EUR bis 15,6 Mio. EUR mit einem positiven Ergebnis vor Steuern. Die aktuell weltweit schwierige Situation bezüglich der Lieferzeiten für Wafer und Verpackungen sowie Lieferverzögerungen können die Realisierung der erwarteten Gesamteinnahmen beeinflussen. Der Krieg in der Ukraine sowie die aktuelle Energiekrise könnten das Geschäft ebenfalls beeinflussen; kurzfristig sehen wir jedoch keine nennenswerten Auswirkungen. RoodMicrotec beobachtet aber die Gesamtsituation sehr genau, um gegebenenfalls rechtzeitig Maßnahmen einleiten zu können, die mögliche Auswirkungen entschärfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese basieren auf den aktuellen Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie der Firma derzeit vorliegenden Informationen. Die Aussagen unterliegen gewissen, schwer abzuschätzenden Risiken und Unsicherheiten, wie beispielsweise den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der politischen Situation, Zinssätzen, Wechselkursen und Änderungen in Gesetzen und Verordnungen. Der Vorstand von RoodMicrotec kann nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen eintreten werden. Darüber hinaus übernimmt RoodMicrotec keinerlei Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen zu aktualisieren.

Finanzielle Termine

26. Januar 2023 Veröffentlichung des (vorläufigen) Umsatzes 2022 13. April 2023 Trading-Update Quartal 1/2023 20. April 2023 Veröffentlichung des Jahresberichtes 2022 20. April 2023 Konferenzschaltung für Medien, Analysten und Aktionäre 6. Juni 2023 Jahreshauptversammlung der Aktionäre 20. Juli 2023 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2023 20. Juli 2023 Konferenzschaltung für Medien, Analysten und Aktionäre 19. Oktober 2023 Trading-Update Quartal 3/2023

Audit

Die finanziellen Daten in dieser Pressemitteilung wurden nicht auditiert.

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Anhang