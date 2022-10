QPR Software esittelee uuden sukupolven prosessilouhintaratkaisua Snowflaken Data Cloud World Tourilla

English Finnish

























QPR Software ilmoitti tänään, että sen prosessilouhintaratkaisu, joka pystyy analysoimaan valtavia määriä liiketoimintaprosessidataa silmänräpäyksessä, on esillä Snowflaken Data Cloud World Tourilla. QPR osallistuu Snowflaken EMEA-tapahtumiin Pariisissa 13. lokakuuta ja Tukholmassa 20. lokakuuta näyttääkseen maailmalle, mitä prosessilouhinnan uusi aikakausi tarkoittaa.

Toukokuussa 2022 QPR Software julkaisi prosessilouhintaratkaisun suurille yrityksille, joilla on monimutkaisia ​​liiketoimintaprosesseja ja massiivisia datamääriä analysoitavana. Yhdistämällä QPR- ja Snowflake-teknologiat suuria määriä liiketoimintakriittistä dataa voidaan analysoida nopeammin, turvallisemmin ja kustannustehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.

"Snowflaken nykyaikaisella teknologialla voimme skaalata valtaviin datamääriin ja siten soveltaa prosessilouhintaa tietomassoihin, jotka aiemmin piti jakaa pienempiin osiin analysoinnin mahdollistamiseksi", sanoo QPR Softwaren CTO Pekka Keskiivari. "QPR ProcessAnalyzerin toimiessa natiivisti Snowflake Data Cloudissa, kasvavat datamäärät eivät ole enää ongelma, sillä ratkaisu suorittaa monimutkaisia ​​algoritmeja nopeudella, jota markkinoilla ei ole ennen nähty"

Kilpailluilla prosessilouhinnan ohjelmistomarkkinoilla QPR:n uusi ratkaisu erottuu myös ainoana tulevaisuuden prosessilouhintaratkaisuna, joka pystyy tukemaan koko yritystä – liiketoiminnan koosta ja prosessien monimutkaisuudesta riippumatta. Se on markkinoiden ensimmäinen ja ainoa prosessilouhintaratkaisu, joka toimii natiivisti Snowflake Data Cloudissa.

Prosessilouhinta Snowflake Data Cloudissa tuo myös muita etuja prosessien omistajille ja loppukäyttäjille. Markkinoiden muut prosessilouhintaratkaisut vaativat käyttäjiä tallentamaan datansa toimittajan järjestelmään, mikä aiheuttaa haasteita asiakasyrityksen tietoturva- ja tiedonhallintakäytännöille.

"Tietojen kopioiminen järjestelmästä toiseen voi lisätä tietoturvariskejä", sanoo Pascal Ferro, Partner Development Manager, EMEA, Snowflake. ”QPR:n ohjelmisto tarjoaa ratkaisun tähän tarpeeseen tarjoamalla nykyaikaista tiedonhallintaa perustuen yhteen tietolähteeseen (single source of truth). Koska QPR:n prosessilouhinta tapahtuu Snowflaken Data Cloudissa, tietoturva pysyy korkealla tasolla.”

"Snowflaken kumppanuuden tukemana rakennamme prosessilouhintaohjelmistojen tulevaisuutta", sanoo Matti Erkheikki, Chief of Strategy & Alliances, QPR Software. Asiakkaamme kertovat meille usein, että QPR ProcessAnalyzer on helppo ottaa käyttöön ja se vastaa jo nyt paremmin heidän liiketoimintansa tarpeita kuin muut markkinoilla olevat ohjelmistot. Tulevaisuuden moderni prosessilouhintaratkaisu ei ainoastaan ​​tarjoa organisaatioille näkyvyyttä ydinprosessien suorituskykyongelmiin, vaan se poimii tietoa suurista tietoaineistoista ja tekee tekoälyn ja kehittyneiden koneoppimisalgoritmien avulla ennusteita ja arvioita tulevasta. Kognitiivinen teknologia (cognitive technology) ja älykäs päätöksenteko (decision intelligence) on nykyaikaisen prosessilouhinnan tulevaisuus, ja Snowflake Data Cloud tarjoaa sille erinomaisen alustan.”

Data Cloud World Tour tekee 19 pysähdystä ympäri maailmaa, jotta organisaatiot voivat oppia uusimmista Snowflake Data Cloudin innovaatioista. Kiertueella tarkastellaan, miten organisaatiot voivat käyttää ja tehdä yhteistyötä datan kanssa tavoilla, joita ei vielä muutama vuosi sitten olisi voinut kuvitellakaan. Data Cloud World Tour on tilaisuus oppia, kokea ja selvittää, kuinka Snowflaken Data Cloud voi nostaa organisaatiot ja työurat uudelle tasolle.

