Nomination Président Videlio

Videlio, leader du marché de l’intégration et des services audiovisuels, annonce la nomination de Xavier RENAUD par le conseil de surveillance en tant que Président du Groupe. Il remplace Guillaume Durieux qui assurait l’intérim depuis mi-juin 2022.

Avec un parcours de plus de 30 ans dans la gestion d’activités de projets et de services, Xavier RENAUD fera bénéficier Videlio de son expérience pour consolider les positions du Groupe et assurer son développement.

Il a également pour ambition d’accélérer la dynamique autour des Offres de Services de Videlio, destinées à accompagner nos clients dans l’usage, la disponibilité et la modernisation régulière de leurs solutions audiovisuelles.

Enfin, Il s’assurera du rayonnement du tout nouveau pôle créatif de Videlio : La Station 141 qui, aux portes de Paris, offre la location de plateaux de tournages doté des technologies les plus avancées comme la réalité augmentée ou l’utilisation des avatars numériques.

‘’Grâce à son expertise en broadcast et en création de contenus audiovisuels de haute qualité, Videlio libère le pouvoir de la technologie pour la mettre au service d’événements digitaux innovants, responsables, pouvant être réalisés en France ou à travers le monde par de la remote production. »

Xavier RENAUD a débuté sa carrière chez Spie-Trindel, puis a intégré Vinci Energies où il a exercé les fonctions de Directeur de filiale, de Directeur régional et enfin de Directeur Général de Pôle pour rejoindre, il y a 9 ans, Sogetrel comme Directeur Général Délégué du Groupe.

« Je suis particulièrement heureux de rejoindre le Groupe Videlio. L’expertise, l’engagement et la passion des équipes en font un acteur incontournable de l’audiovisuel avec une large palette de solutions. Videlio est un Groupe qui reste en permanence à la pointe de la technologie et saisissant les opportunités du numérique pour améliorer sans cesse l’expérience audiovisuelle.

C’est aussi avec beaucoup de fierté que je contribuerai, avec nos partenaires, au développement de Videlio et de ses savoir-faire qui couvrent les métiers de la conception, de l’intégration, du déploiement et de l’exploitation.

Notre ambition est simple : apporter une qualité de service irréprochable à nos clients avec des offres adaptées à leur secteur d’activité que ce soit les médias, les armateurs, l’éducation, ou encore le retail, la santé, l’événementiel en passant par la culture et le sport.

Et notre plaisir est immense : être l’artisan appliqué qui permet à nos clients de transmettre de l’information et de l’émotion au carrefour de la communication, de la création et de la récréation. Ou comment, avec la technique et l’innovation au service du son et de l’image, associer l’utile, le nécessaire et l’agréable. »

Xavier RENAUD, Président de Videlio