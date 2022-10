I programmi per l’istruzione di CNH Industrial fanno la differenza in India

English Italian

Londra, 13 ottobre 2022

CNH Industrial si impegna per sviluppare partnership di lunga durata che offrano vantaggi ambientali e sociali alle comunità vicino a cui opera. La nostra azienda e i nostri dipendenti partecipano attivamente alla realizzazione di un mondo migliore e non solo di un luogo di lavoro migliore.

Ne è un esempio l’articolato programma per l’istruzione che abbiamo istituito in India. Di recente abbiamo ampliato questa iniziativa avviata molti anni fa per rispondere alla crisi economica e alla carenza di risorse derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Visita bit.ly/BreakingNewGround-it per saperne di più su questi progetti e su come CNH Industrial stia facendo la differenza per i bambini e i giovani adulti che ne hanno più bisogno.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.



Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

