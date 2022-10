AIM ImmunoTech宣布获FDA授予IND申请批准,以评估安普利近®用于治疗新冠病毒感染后遗症的2期临床研究

公司预计将于2023年第一季度开始招募患者并实施给药

October 13, 2022 04:47 ET | Source: AIM ImmunoTech Inc. AIM ImmunoTech Inc.

Ocala, Florida, UNITED STATES