Gérer son parc de manière vertueuse : un must have pour les infogéreurs

L’évolution constante du système d’information et la montée en puissance de nouveaux usages impliquent de s’équiper en continu de nouvelles solutions. En ce sens, la gestion de ses assets IT (hardware comme software) devient une priorité stratégique pour l’ensemble des entreprises. Mais comment faire pour la mettre en place ? Une chose est sûre, s’appuyer sur des outils dédiés et des experts pour gérer ce point semble incontournable. Les infogéreurs vont en ce sens jouer un rôle clé ces prochaines années.

Offrir aux clients finaux un service industriel

Pour les infogéreurs, utiliser des solutions Saas permet une gestion de parc informatique automatisée, plus simple et plus durable pour tous leurs clients. En effet, en tant que chefs d’orchestre, ils sont en mesure de piloter finement le parc de leurs clients, de le faire évoluer et de les conseiller sur l’évolution de ce dernier, et ainsi, de valoriser leur expertise. À une époque où les usages évoluent et où les entreprises se tournent massivement vers l’externalisation de leur SI, proposer des prestations d’infogérance en matière de gestion de parc devient une véritable opportunité pour les infogéreurs.

S’appuyer sur des plateformes dédiées

Pour proposer une plateforme de gestion de parc industrielle à leurs clients, les infogéreurs doivent prendre en compte de nombreux points pour faire les bons choix. En effet, ce sujet est stratégique et ne peut être traité à la légère. Dans ce contexte, développer sa propre interface est une approche peu appropriée. La meilleure solution reste de se tourner vers une solution conçue par des pure players du marché.

À ce jour, de nombreuses solutions co-existent, mais peu sont architecturées pour répondre aux enjeux à venir, notamment en matière de Green IT. Intégrer cette dimension permet aux infogéreurs de proposer du matériel de seconde main performant, d'optimiser les coûts IT facilement et intelligemment, et d’introduire une dimension RSE et RNE chez leurs clients. Cet élément est capital pour faire face à la législation, et aux enjeux environnementaux des années à venir.

Des bénéfices mesurables à plusieurs niveaux

Grâce à l’Outcourcing de gestion de parc avec une dimension responsable et durable, les outsourceurs peuvent donc renforcer leur compétitivité sur les prochaines années et enrichir l’offre de service proposée à leurs clients. De fait, ils auront un véritable rôle structurant dans les plans de transformation numérique lancés par ces derniers. Une telle approche permettra aux entreprises de toutes tailles qui utilisent ces services de pouvoir faire évoluer leur parc dans les meilleures conditions au travers d’une approche sur mesure intégrant performance, économie circulaire, financement adapté et Green IT.

Le secteur de l’Outsourcing devrait donc rapidement s’ouvrir à la gestion de parc pour permettre aux entreprises d’aller un peu plus loin dans leurs opérations d’externalisation de leur SI. Les infogéreurs ne doivent pas laisser passer cette opportunité d’élever leur proposition de valeur et de se positionner en partenaires de confiance pour accompagner leurs clients dans leurs projets de transformation digitale responsable.

Par Alexis Valero, CEO de Rzilient