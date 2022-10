English French

Le consortium mené par Airbus et Capgemini retenu par le ministère de l’Intérieur pour le Réseau Radio du Futur (RRF)

Paris, le 13 octobre 2022 – Le consortium piloté par Airbus et Capgemini a été retenu par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer pour le rôle d’intégrateur du lot 21 du Réseau Radio du Futur (RRF), le réseau haut débit sécurisé et résilient des forces de secours et sécurité intérieure.

Ce projet pionnier, mené par la France, est essentiel à la modernisation des forces de sécurité intérieure. Ce contrat conforte plus que jamais la place d’Airbus Secure Land Communications en tant que leader européen des communications critiques et celle de Capgemini en tant que partenaire de confiance pour la transformation et la modernisation des services publics ainsi que l’intégration de services souverains.

Le Réseau Radio du Futur sera un système national de communication mobile prioritaire, sécurisé et de haut débit (4G et 5G) bénéficiant d’un haut niveau de résilience afin de garantir le continuum des missions de sécurité et de secours du quotidien y compris en cas de crise ou d’événement majeurs. Le RRF a vocation à équiper jusqu’à 400 000 utilisateurs des forces de sécurité et de secours telles que la gendarmerie nationale, la police nationale, les sapeurs-pompiers et les autres personnels de la sécurité civile.

Il permettra à ces utilisateurs de bénéficier de nombreux nouveaux services multimédias permis par l’utilisation du haut débit, dont la vidéo.

Dans le cadre de RRF, Airbus Secure Land Communications fournira la solution permettant aux différents acteurs de communiquer au travers de ce nouveau réseau appuyé par une diversité de partenaires tels qu’Econocom, Prescom, Samsung et Streamwide. Capgemini procédera à l’intégration des différentes briques d’expertises apportées par l’ensemble des partenaires du projet, dont Dell Technologies et Ericsson qui fournira les services de télécommunications déployés sur une infrastructure virtualisée.

Guillaume Faury, Président d’Airbus : « Le groupe Airbus est fier de la confiance renouvelée par le Ministère de l’Intérieur. Le Groupe va ainsi continuer à mettre sa puissance d’innovation et ses compétences au service du ministère de l’Intérieur afin de proposer une solution unique à la France et répondre aux besoins des forces de sécurité française, à court-terme comme à long-terme. Nous serons ainsi mobilisés aux côtés des utilisateurs pour déployer nos savoir-faire et les accompagner dans le déploiement progressif de ces nouvelles technologies dans les prochaines années. »

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « Nous sommes fiers de devenir le partenaire de confiance de l’Etat français pour ce projet majeur. RRF sera un point de passage essentiel pour l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité et les futurs usages du numérique. C’est un élément de la souveraineté nationale et le point de départ d’une filière d’excellence européenne. Capgemini est un acteur de référence pour un projet critique de cette dimension et de cette complexité, compte tenu de son expérience, de sa capacité industrielle et de son expertise unique dans le domaine des réseaux sécurisés, des télécoms et de la 5G. »

Avec RRF, le ministère de l’Intérieur modernise les outils mis à disposition des forces de sécurité et de secours pour les aider à assurer à la fois les missions du quotidien et les grands événements diplomatiques ou sportifs. Il constitue une nouvelle étape au service de l’amélioration d’interventions toujours plus complexes.

1 La pertinence de l’offre du consortium a été reconnue à l’issue d’un dialogue compétitif initié en février 2021.

